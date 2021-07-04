泡麵年漲2.7%創近4年新高！宅在家好悶　奶油、麵粉銷量成長3成

▲主計總處近期公布的消費者物價指數，多項民生用品都調漲。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔡玟君／台北報導

行政院主計總處日前公布5月消費者物價指數（CPI），民生用品如泡麵、蔬果、調理油都有調漲，其中泡麵年漲2.7%，創近四年新高。量販業者家樂福表示，目前沒有觀察到泡麵有漲價，但在銷量方面，5月受本土疫情影響，泡麵、衛生紙等民生用品銷量成長5成以上，6月則是麵粉、奶油等銷量成長3成以上。

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▲民眾至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

主計總處表示，5月CPI指數較上年漲2.48%，主因油料費及旅遊服務相關價格因上年受疫情影響，比較基數低，加以機票、蔬菜、水果、蛋類及成衣價格上漲所致。若從「消費者物價指數查價項目漲跌分析」來看，細項如沙拉油、調理油與去年同月相比，年漲6.11%，泡麵則年漲2.7%，雞蛋漲幅也有5.51%。

▲根據數據指出，生鮮蔬果都有調漲。（圖／記者呂佳賢攝）

量販店業者家樂福表示，根據觀察目前如統一、維力等泡麵並沒有漲價，蔬菜可能有調漲，但僅是微幅。在銷量方面，5月中受到本土疫情影響，如衛生紙、泡麵、康寶濃湯等這些民生用品銷量都成長5成以上，進入6月後，因民眾持續宅在家，許多人開始在家做甜點，像中、高筋麵粉還有奶油等甜點用品銷量與去年同期相比有成長3成以上。

愛買則說明，泡麵其實沒有漲價，只是剛好近期檔期沒有促銷優惠，均用原價販售，才讓民眾以為有調漲。在本土疫情發生後，有發現生鮮蔬菜肉品、冷凍食品與泡麵等即食品賣的比較好，觀察成長3成以上；另外能讓人在宅在家期間紓壓的酒精飲料與零食、冰淇淋等商品，銷量與去年同期相比也有成長1至2成。