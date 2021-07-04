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韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

▲▼申昌源1999年再度被捕時，以身上一套花襯衫聞名全國，掀起一陣流行。（圖／翻攝自韓網）

▲申昌源1999年再度被捕時，以身上一套花襯衫聞名全國，掀起一陣流行。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

若要講起南韓的犯罪史，那麼絕對不能漏掉被稱為是「現代洪吉童」（홍길동，朝鮮時代義賊）的申昌源（신창원），他因與同夥犯下竊盜殺人罪入獄，經歷3個月的謀劃成功逃獄，2年之間在全國各地竊取近10億韓元，幫助貧困的人們，被捕時以身上華麗的花襯衫掀起流行。近日，釜山監獄出版50年回憶錄，描述申昌源逃獄的過程。

根據《韓聯社》報導，釜山監獄今（4）日出版「釜山監獄50年」，詳細記載申昌源1997年的逃獄過程，由於對自己被判無期徒刑感到絕望、在監獄內吸菸屢次遭受懲處，加上思念在監獄外的女友，因此對監獄生活感到絕望，種種原因使他決定要從監獄中逃離。

書內描述，申昌源早從數個月以前，便開始擬定一系列的逃獄計畫，為了讓身體方便鑽出窄小的空間逃獄，不僅3個月前便秘為由調整食量，使體重從80公斤成功減到60至65公斤之間，更從1個月前詢問其他服刑的囚犯，如何不靠鑰匙便能成功駕駛車輛。

▲▼申昌源於2020年傳出在監獄內研讀心理學，他在信件內表示懺悔，「我死不足惜，將會用餘生安靜贖罪」。（圖／翻攝自韓網）

▲申昌源於2020年傳出在監獄內研讀心理學，他在信件內表示懺悔，「我死不足惜，將會用餘生安靜贖罪」。（圖／翻攝自韓網）

申昌源從監獄倉庫偷取2個鋼鋸，藏進內衣與運動鞋內，趁晚間監獄音樂廣播的時段，用鋼鋸一點一點鋸下廁所通風口的鐵窗欄杆，為求掩人耳目，還用木板黏口香糖固定，1997年1月20日凌晨2時成功從廁所通風口逃脫，之後透過挖土等方式來到附近工地，沿著監獄外牆成功逃離。

申昌源逃離至距離監獄500公尺遠處，竊取一輛腳踏車騎乘，進入附近一座農莊後，偷取一件西裝、外套、皮鞋、刀，才又騎上腳踏車，上午6時攔下一輛計程車，沿著京釜高速公路北上至首爾市江東區千戶洞，下車時還威脅計程車司機，也不給車費，最後還反而搶走1萬韓元。

申昌源為尋找女友，來到女友在千戶洞工作的店面，不過卻沒有找到女友，之後搭乘公車來到忠清南道天安市「深造」，並在全國各地犯下105起竊盜案，從富戶中盜取共9億8千多萬韓元財產，分送給生活困頓的貧民，最後經過無數人提供線索，以及瓦斯管修理工人「報馬仔」，警方才於1999年7月16日在全羅南道順天市同居女友的公寓，成功捕獲申昌源。

書中補充，申昌源在逃獄的907天，總共移動4萬多公里，期間動員超過97萬名警察進行追捕。

▲▼申昌源自幼因在家庭缺乏關愛，造就日後充滿悔恨的人生。（圖／翻攝自韓網）

▲申昌源自幼因在家庭缺乏關愛，造就日後充滿悔恨的人生。（圖／翻攝自韓網）

據悉，1967年生的申昌源在缺乏關愛的家庭中成長，因為屢次說謊而常被父親毆打，自幼生母便因肝癌病逝，之後與其他兄弟姊妹被嫁進門的繼母虐待，國中時因為遭同學霸凌，僅入學3個月便申請退學。

1982年因竊盜罪被送進少年輔育院，出獄後曾短暫從事餐飲外送，未料隔年又因竊盜入獄，1989年3月與3名共犯潛入首爾市城北區某鄭姓人家的住處，因失誤而犯下強盜殺人罪，為此被判無期徒刑、鋃鐺入獄。

電視台tvN在時事節目《有用的犯罪雜學辭典》（알쓸범잡）曾於近期公開申昌源重新入獄後的近況。

淑明女子大學社會心理學科教授朴智宣（박지선，音譯）透露，「申昌源的夢想是，透過自身的人生經驗提供少年犯心理諮商服務，尋求阻止犯罪的機會，而目前也正朝這個方向用功學習，因為他深知這輩子應該是難以再踏出監獄，他後悔當初選擇走上逃獄這條路。」

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