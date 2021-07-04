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帳戶突然冒出1.4兆「銀行沒察覺」　誠實男主動詢問才校正回歸

▲▼驚訝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詹姆斯坦言，賬戶突然多出1.4兆感覺「很爽」，但他不願私自挪用不屬於他的錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國路易斯安那州47歲的房仲詹姆斯（Darren James）發現，他和妻子在大通銀行（Chase Bank）開的賬戶1夜間突然多出了500億美元（約台幣1.4兆元），讓他們瞬間有能力進入《福布斯》億萬富翁排行榜前25的位子，然而4天後，銀行發現了這項錯誤，立刻進行「校正回歸」，也讓詹姆斯被打回原形。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，詹姆斯與妻子6月12日發現，他們的銀行突然多出了500億美元，讓他們不知所措，「因為我們不認識有那麼多錢的人」。於是，他立刻打給銀行，但這筆鉅款卻一直原封不動地待在他的賬戶中。4天後，銀行才發現這項技術性失誤，並在15日進行「校正回歸」，結束了詹姆斯為期4天的億萬富翁人生。

對此，大通銀行發言人柏妮塔提布斯（Amy Bonitatibus）告訴CNN，「我們遇到了一個技術問題，導致數個賬戶受影響，但現在這個問題已被解決。」許多網友認為，詹姆斯大可將這筆錢先拿去花，再等銀行自己發現錯誤，然而CNN指出，將錯誤存入賬戶的錢花掉，可能會被要求退還金額，甚至還會被控盜竊。

詹姆斯表示，「我也曾想過，這可能是一位『富有的叔叔』留給我的」，「看到餘額裡有這麼多零感覺真的很棒，但我們不會動用這筆錢，因為我們清楚它不屬於我們，用了這筆錢就形同於偷竊。」如果詹姆斯真的擁有500億美元的話，那他的身價將在《福布斯》億萬富翁排行榜中，超過Nike的創辦人奈特（Phil Knight），擠入排行榜前25。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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