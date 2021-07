帳戶突然冒出1.4兆「銀行沒察覺」　誠實男主動詢問才校正回歸

▲詹姆斯坦言,賬戶突然多出1.4兆感覺「很爽」,但他不願私自挪用不屬於他的錢。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國路易斯安那州47歲的房仲詹姆斯(Darren James)發現,他和妻子在大通銀行(Chase Bank)開的賬戶1夜間突然多出了500億美元(約台幣1.4兆元),讓他們瞬間有能力進入《福布斯》億萬富翁排行榜前25的位子,然而4天後,銀行發現了這項錯誤,立刻進行「校正回歸」,也讓詹姆斯被打回原形。

綜合CNN與《紐約郵報》報導,詹姆斯與妻子6月12日發現,他們的銀行突然多出了500億美元,讓他們不知所措,「因為我們不認識有那麼多錢的人」。於是,他立刻打給銀行,但這筆鉅款卻一直原封不動地待在他的賬戶中。4天後,銀行才發現這項技術性失誤,並在15日進行「校正回歸」,結束了詹姆斯為期4天的億萬富翁人生。

"[I was] really surprised how it got there and wondered if I had a rich uncle that gave it to me," Darren James said. https://t.co/hgSCLCDuje