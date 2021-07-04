恐龍級「婚活殺手」！修圖騙婚拐3男　燒炭毒殺成功得手數億日元

▲筧千佐子先後以氰化物毒死6名交往對象。（圖／翻攝自Yotube）

記者羅翊宬／綜合報導

日本高齡70多歲的「黑寡婦」筧千佐子曾交往、結婚10名男子，然而在2007至2013年之間交往的6名男子卻先後離奇死亡，6名男子的屍體內皆被驗出氰化物。經警發調查後發現，筧千佐子在飲品內添加氰化物，企圖靠殺夫謀取保險金，其中75歲的丈夫筧勇夫更在婚後2個月暴斃，而筧千佐子更繼承一大筆財產。

筧千佐子於2017年11月被京都地方法院判處死刑，目前已經定讞，正在等待執行。她在法院開庭審理時，時而坦承犯案、時而聲稱「不太清楚自己在說什麼」，律師也不斷以老年癡呆作為辯護焦點。而她在判刑宣告前一天曾與朝日新聞的記者會面，表示其實深知自己可能會被判死刑，「不過我也是人，我也想活下去啊！」

其實，筧千佐子並非日本國內唯一擁有高知名度、正等待死刑執行的「黑寡婦」，另一起知名案例的兇嫌則為號稱「婚活殺手」的木嶋佳苗。

▲恐龍級「毒婦」木嶋佳苗善於美化自己，擁有常人無法理解的魔性魅力。（圖／翻攝自日網）

現年46歲的木嶋佳苗身高155公分、體重77公斤，雖外型普通、身材肥胖如恐龍般，但她擅長為自己的相片修圖美化，在部落格與約會網站上挑選對象，佯裝要和對方結婚，趁機給對方安眠藥，並燒炭致使對方一氧化碳中毒身亡，最後佯裝成自殺案件，以此手法先後成功謀殺41、80、53歲的3名男子。

儘管木嶋佳苗在身材上比起其他女子相形見絀，但她擅長在部落格上經營自己，不僅在生活品味上相當奢華、昂貴，還將自己的形象打造成嚮往步入婚姻生活的廚藝高手。

2009年一名41歲男子被崎玉縣警方發現疑似在停車場燒炭輕生身亡，但車上不見車鑰匙，且死亡前還有500萬日元的匯款紀錄，其匯款對象正是「未婚妻」木嶋佳苗，警方在起疑後調查木嶋佳苗的身份，發現34歲的該女並無固定職業與居所，且曾經交往多名男友，詭異的是更有不少人離奇死亡，因此懷疑該女假借結婚謀財害命。

警察搜查木嶋佳苗的公寓時發現包含感冒藥等會引起昏睡的大量藥物，而3名遭殺害的男子屍體也被驗出不同成份的安眠藥。據稱，木嶋佳苗僅在短短數年內，便從不同的男人詐騙得手數億日元。

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