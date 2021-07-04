心疼陳時中！前路透總編評他「可信度近滿分」　自曝：心在淌血

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者吳美依／綜合報導

英國《路透社》前總編輯菲爾．史密斯（Phil Smith）目前旅居新北八里，2日投書《思想坦克》表示，如果可信度滿分為10分，母國前衛生大臣韓考克（Matt Handcock）只有4分，而台灣衛福部長陳時中卻高達9分以上。他坦言，每天聽著台籍妻子翻譯指揮中心記者會上的提問，都覺得非常尷尬，「我的心幾乎都在淌血」。

韓考克被批評防疫不力，日前在辦公室擁吻女助理影片流出，導致婚外情曝光，引發眾怒，最後因「違反防疫規定」辭職下台。而史密斯指出，陳時中的防疫成績「不言自明」且非常有誠意。

史密斯寫道，陳時中每天在記者會上面對「無意義且平庸」的提問，卻持續以外交手腕和耐心來處理，「我看著他頭髮上的灰色斑點越來越多，至少從表面上來看，他似乎是一個承受壓力的人，並為他所代表並試圖保護的人盡力而為」。

史密斯又提到，台灣和英國皆為民主島嶼國家，經濟發達，並且擁有全民健保國家衛生系統；但是，台灣人口約為英國的1/3，確診和死亡病例數卻都遠遠低於英國的1/3。

史密斯認為，雖然這種比較方法不是很科學，但若考量上述條件與人口比例，仍能看出一些端倪。他指出，「感染與死亡數都仍是衡量成功防疫的明確指標之一」，儘管台灣最近疫情爆發，但在許多防疫排行榜上還是名列前茅，「也許我很天真，但我目前更傾向認為，陳叔叔（Uncle Chen）在處理疫情方面比任何人都好」。

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