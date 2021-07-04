　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞馬遜送貨司機被鎖大樓外　慘遭機器人解雇！演算法「互踢皮球」

▲▼亞馬遜、Amazon 。（圖／路透）

▲亞馬遜成立外包物流部隊計劃Amazon Flex，擴增更多人力來為消費者配送包裹，但聘僱、管理、追蹤倉儲人員與約聘司機的則是機器人演算法。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

「我被機器解雇了！」亞馬遜物流服務「Amazon Flex」的簽約司機諾曼丁（Stephen Normandin）向彭博社表示，自己在鳳凰城配送亞馬遜公司的包裹將近4年，為工作付出110%的努力，卻在某天突然收到自動電子郵件，告知他被機器人演算法判定成效未達標準，直接將他裁員，投訴後更遭機器人「互踢皮球」。

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜擁有強大市場競爭力， 先前更曾推出限時1小時配送服務。（圖／路透）

據彭博社報導，美國63歲退伍老兵諾曼丁擔任Amazon Flex物流司機將近4年，去年10月2日他如往常一樣在凌晨準備配送包裹，卻發現自己被發了一封署名為「Gangardhar M.」的郵件稱，他工作的成效評分已經低於可接受的最低程度，將遭解雇。但諾曼丁對自己職業道德感到自豪，是亞馬遜的演算法因為一些超出他控制範圍的事情而降低評分，對於被解職一事他難過表示，「我為每一份工作付出110%的努力，這關於我的名聲，它說我沒做好，但我很清楚我有。」

▲桃園市余姓男子去年12月間在桃機某物流倉庫內飲酒後開車返家，員警臨檢盤查時卻以「你是在靠北喔」辱罵，事後拒絕酒測還推倒2名員警遭送辦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲如同諾曼丁一樣的成千上萬名司機都會在電腦運算法的追蹤之下工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

諾曼丁是亞利桑那州本地人，退伍後曾做過送報員、送披薩、Uber司機等，知道附近所有捷徑與易塞路段，疫情期間因為乘客減少，重心更轉作物流司機。而去年8月，諾曼丁被系統安排在凌晨送貨到一些大門深鎖的公寓大樓，這是司機們經常抱怨的案例，因為機器人演算法在凌晨仍會指示包裹配送，但諾曼丁不僅進不去大樓，就算打給客戶，也不會有人想在凌晨接起陌生電話。

諾曼丁無法聯繫到客戶，也打給司機客服，但與此同時演算法已經開始記錄他延遲送貨的時間，「演算法沒有考慮到很多現實的事情。」此時，他被要求將包裹放在某棟公寓的亞馬遜專用儲物櫃，卻發現櫃子也打不開，最後與客服人員通話30分鐘後，才被告知先將包裹送回快遞站，結果諾曼丁的績效評分暴跌，客服承諾會協助解決，評分卻仍過了6周才回升。

▲▼ 包裹,網購,紙箱。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲諾曼丁在凌晨配送包裹，卻因為大樓封鎖、儲物櫃故障等問題無法準時完成配送，遭到系統自動解雇後投訴無門。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不久後，諾曼丁就收到解雇通知，亞馬遜規定10天內可上訴，他便向公司寄信要求撤銷裁員，因為這些評分問題是出於他無法控制的狀況，幾周之內，諾曼丁受到來自「Pavani G」、「Bitan Banerjee」、「Arnab」、「Taylor F」、「Raquel」等不同署名的疑似系統自動回覆郵件，內容通常都是承諾進行調查，或是為延遲道歉等空泛的回應，期間諾曼丁沒有辦法繼續工作，10月23日，「SYAM」寄來最終決斷，諾曼丁仍然遭到解雇。

一連串的事件平息後，諾曼丁向其他快遞公司發出履歷，最後他決定用自己的防疫補助金開辦一家小型發動機維修公司。對於亞馬遜設計了這些用來追蹤、評價並在最後解雇他的演算法的員工，諾曼丁表示，「他們似乎對現實世界的運作沒有任何常識。」而諾曼丁僅是其中一人，彭博社接觸的15名亞馬遜聘僱司機中，就有4人表示自己被演算法錯誤解雇。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／新北712能微解封？　侯友宜首漏口風
快訊／公鹿宰老鷹！睽違47年再闖NBA總冠軍賽
恐龍級「婚活殺手」騙婚拐殺3男！　成功得手數億
快訊／烟花颱風最快明生成！　不排除陸警「影響區域曝」
挺林昶佐秀公文「遭酸哪來的？」　正妹肉販回應了
失業抱200萬進場！每月「穩定利5萬」　他嗨喊：不想工作了
娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！　敗光家產淪淒涼下場
預言虎林街大規模PCR結果　醫轟：柯亂槍打鳥！忽略2重要事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧克蘭動物園開打新冠疫苗！老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」

日本厚生省：接種疫苗後「持續發燒」　也可能是染疫症狀

恐龍級「婚活殺手」！修圖騙婚拐3男　燒炭毒殺成功得手數億日元

打輝瑞第2劑驟逝！美13歲少年曾發燒肚痛　解剖發現心臟腫大

亞馬遜送貨司機被鎖大樓外　慘遭機器人解雇！演算法「互踢皮球」

女童摔下陽台…神救援「雙手接」影片曝！　他謙虛喊：別叫我英雄

心疼陳時中！前路透總編評他「可信度近滿分」　自曝：心在淌血

帳戶突然冒出1.4兆「銀行沒察覺」　誠實男主動詢問才校正回歸

模範媽媽憂染疫身亡小孩變孤兒　竟14刀親手捅死5歲女

妻獨留家中遭捲走！日熱海土石流「二次強襲」　翁1小時返家全沒了

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

奧克蘭動物園開打新冠疫苗！老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」

日本厚生省：接種疫苗後「持續發燒」　也可能是染疫症狀

恐龍級「婚活殺手」！修圖騙婚拐3男　燒炭毒殺成功得手數億日元

打輝瑞第2劑驟逝！美13歲少年曾發燒肚痛　解剖發現心臟腫大

亞馬遜送貨司機被鎖大樓外　慘遭機器人解雇！演算法「互踢皮球」

女童摔下陽台…神救援「雙手接」影片曝！　他謙虛喊：別叫我英雄

心疼陳時中！前路透總編評他「可信度近滿分」　自曝：心在淌血

帳戶突然冒出1.4兆「銀行沒察覺」　誠實男主動詢問才校正回歸

模範媽媽憂染疫身亡小孩變孤兒　竟14刀親手捅死5歲女

妻獨留家中遭捲走！日熱海土石流「二次強襲」　翁1小時返家全沒了

曾雅蘭「背部整片紫」撐不住了！　侯昌明心疼刮痧：她又中暑

外送員「蹲地找掩護」！一張照片寫滿無奈　網嘆：換作你捨得嗎

施景中批柯文哲不疫調匡列　北市回嗆「製造恐慌」：可向中央求證

批柯文哲「每天搶作秀」　游淑慧：別把8萬公務員當攀政治高峰的踏腳石

走向「員山福園」後消失　宜蘭男大生失聯6天...家屬再請託搜尋

直擊！郭台銘夫妻上山祭拜亡弟郭台成　望勿臆測BNT疫苗採購進度

黃郁芬再曝北藝「施工日誌」： 柯市府用更多的謊來圓停工的謊

台積電挨罰　前工程師控「大家加班至12點只敢報到9點」躲勞檢

林昶佐疫苗公文晚19天遭疑收割　老婆發聲力挺：環南一開始沒列入

連續12份工作都「過不了試用期」！眾人一看秒點1問題：好好反省

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

日本贈300萬劑疫苗 鞏固友台太平洋島國抗衡中國

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

研究曝新冠疫苗副作用「年齡是關鍵」

美國芝加哥發生槍擊案　9人中槍包含1個月大女嬰

更多熱門

相關新聞

「PCR智慧機器人」助大量篩檢！　鍾南山團隊研發

「PCR智慧機器人」助大量篩檢！　鍾南山團隊研發

為防範疫情擴大及人工檢測出現假陰性誤差。廣州呼吸健康研究院2日公布，由中國工程院院士鍾南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起研發的智能咽拭子機器人通過了實戰考驗，可滿足核酸PCR規模化採集需要。

帳戶冒出1.4兆銀行沒察覺　誠實男詢問才校正回歸

帳戶冒出1.4兆銀行沒察覺　誠實男詢問才校正回歸

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

美國芝加哥發生槍擊案　9人中槍包含1個月大女嬰

美國芝加哥發生槍擊案　9人中槍包含1個月大女嬰

邁阿密倒塌大樓「6名搜救隊員確診」　影響搜救行動

邁阿密倒塌大樓「6名搜救隊員確診」　影響搜救行動

關鍵字：

亞馬遜Amazon Flex演算法機器人AI解雇裁員貨運司機物流宅配北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

罷免林昶佐粉專讚數爆增！發起人：清林散昶

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／小S阿嬤逝世！享耆壽92歲…「最後一刻不能陪身邊」淚崩

「紓困資格不符領不到」被酸！　鮪魚788字吐苦衷

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面