要求非外事警員抽檢漁工？基層反彈...高雄市警局：任務傳達有誤

▲高市警局傳出要求基層員警不定時抽檢外籍漁工，引來基層反彈。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺癌疫情尚未緩解，百工百業都受到不小的衝擊！但因應漁業需求，仍不時有大量外籍漁工來台，為了避免造成防疫破口，政府要求入境漁工皆需入住防疫旅館14天，警方在漁工入住期間得每天到防疫旅館進行健康訪視，高雄市警局更傳出加碼要求非外事警員須不定時抽檢漁工，基層員警認為這樣的要求等同於增加「染疫風險」，都感到很心驚。

高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示：「警察查訪防疫旅館的確增加染疫風險，因此安排優先施打疫苗」；高雄市警局統計，市區內有超過70間防疫旅館，目前分散在各區的旅館共收容4百多名漁工，這些漁工多來自菲律賓、印尼及越南等國，入境後必須入住防疫旅館14天，檢疫期滿再次PCR檢測快篩呈現陰性才能外出工作。

▲高市警局傳出要求基層員警不定時抽檢外籍漁工，引來基層反彈。（圖／記者黃子倩翻攝）

基層員警指出，其實防疫旅館的人員每天都會透過監視系統監看，外籍漁工也配置電子圍籬，只要發出警示聲員警就會趕到現場，加上外事科的警察也會每天進行健康追蹤與關懷，實在想不透為何已經有3項處置方式，仍要基層員警親自抽檢，質疑：「這難道不是讓我們增加染疫風險？」

面對質疑聲浪，高雄市警局行政科表示，日前曾發生漁工脫逃與破壞房間的情形，因此才會要求加強防疫旅館的安全維護，但目前只要求基層員警到飯店，透過櫃檯了解檢疫人數的資料，主要目的是「檢視監視器」與透過室內電話確認，沒有進一步要求警員與移工有接觸，應該是任務傳達上有誤，才讓基層員警有誤解。

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