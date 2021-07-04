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模範媽媽憂染疫身亡小孩變孤兒　竟14刀親手捅死5歲女

▲▼擔心自己染疫身亡孩子沒人照顧　模範媽媽竟14刀砍死5歲愛女。（圖／翻攝自臉書「London & UK crime」）

▲蘇莎愛女兒錫梵娜森，恐懼自己染疫身亡不能再照顧她，竟在幻覺中親手殺死女兒。（圖／翻攝自臉書「London & UK crime」）

記者張靖榕／編譯

封城對一個人的影響能有多大，2020年6月底在英國出現一起極端案例。一名被丈夫稱為「模範母親」的2寶媽，在居家禁足令期間變得極度擔心自己可能會染疫身亡，小孩會因此無人照顧，恐懼日益膨脹，直到一天她決定「先下手為強」，親手痛下14刀殺死自己的5歲女兒。

5歲小女孩錫梵娜森（Sayagi Sivanantham）於2020年6月30日，在南倫敦米查姆（Mitcham）被人發現陳屍在自家床上，身上多處刀傷，血流不止。她的母親，36歲的蘇莎（Sutha Sivanantham）則是躺在女兒旁邊，身上有多處自殘傷口，之後旋即被送往醫院接受為期數個月的治療。

此前檢察官以謀殺罪名起訴蘇莎，辯方律師則以「因神智失常誤殺」罪名上訴。蘇莎在傷口痊癒後被轉往接受精神鑑定，才被診斷出新罹患的精神疾病，比案發後不久的「嚴重抑鬱」診斷還要更嚴重。她對染疫及女兒無人照顧的擔憂已經發展成病態程度，她告訴醫生，事發前一晚她曾問丈夫如果她死了，他會不會照顧好孩子們，而在事發當時她只覺得自己睡著了正在作夢，「我沒有意識到我正在傷害她。」

蘇莎的丈夫表示妻子一家人在封城期間的生活非常幸福，而且妻子一直是一名模範母親，願意為扶養兒女長大做任何事，而封城後到犯案前，妻子也僅因為一些身理因素的小病狀有接受醫師治療。他補充道，政府因COVID-19疫情祭出的嚴格防疫措施，可能對妻子造成一定程度的影響，使她恐懼自己哪天也會染疫身亡。

蘇莎坦承自己犯下「因神智失常誤殺」的罪刑。法官喬瑟夫（Joseph）認為，蘇莎的家人甚至她的醫生，一直以來都沒有正視蘇莎的精神狀態，而整起事件是一場悲劇，因此判定蘇莎必須無限期住院接受精神治療。

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