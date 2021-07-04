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妻獨留家中遭捲走！日熱海土石流「二次強襲」　翁1小時返家全沒了


記者張靖榕／綜合外電報導

日本靜岡縣熱海市伊豆山區3日發生大規模土石流，目前2死10獲救仍有20人失蹤，80戶人家慘遭「滅村式」捲走，事情發生非常快。該區71歲住戶田中先生幸運逃過一劫，因事發前聽妻子話出門探視朋友安全，家裡卻在這段短短的時間內遭土石流捲走，相伴35年的妻子也因此下落不明。

根據日本《每日新聞》報導，伊豆山區因滯留鋒面連日降下豪大雨，土石流發生時間約上午10時30分許，71歲的園林綠化業者田中浩一於10時50分左右，在妻子的囑咐下駕車出門查看一名友人是否安好，該名友人應是獨居，當時已經聯繫不上。

▲▼日熱海「滅村式」土石流2死6獲救！　當局警告豪大雨再下4天。（圖／翻攝自推特「@hanketsuouji」）

▲土石流爆發速度非常快。（圖／翻攝自推特「@hanketsuouji」）

田中浩一在抵達朋友住處附近，但已經被泥流擋住去出，出門約1小時後他返抵住家，卻發現景象和出門前完全不同，木造的住家大部分遭到泥流捲走，70歲的妻子美智子也不見蹤影。田中先生表示他只來得及從家中客廳帶走出門時忘在家裡的手機，再走出家門後，面前的泥流又開始流動，於是他趕緊逃往山上，「我住的房子很快就沒了」。

後來田中先生一名朋友告訴他，事發當時美智子打電話給該名友人求救，表示受困倒塌的家中，但有人當時有被困在家中出不去，之後整棟住宅都被土石流沖走。

在伊豆山地區出生長大的田中先生表示，當天下午打電話給消防隊求救，卻被告知因附近道路已被掩埋，目前無法進行救援行動。然而與他結髮35年的美智子現在正在某個地方，他卻無法做任何事，他說忍不住想當時如果美智子和他一起出門，一起避難到親戚家，現在兩人都能安全了。

直到3日晚間，田中先生仍在山上的停車場凝望著自己住家的位置，當時下著小雨，熱海市已發出「緊急安全保證」，預計豪大雨會再持續4天。

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