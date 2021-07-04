福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

▲福島核災事件10年後，自然生態也產生了不同的變化。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

福島核災發生至今已經10年，福島大學研究員安德森（Donovan Anderson）對核災後被遺棄地區遊蕩的野豬進行研究，從DNA的樣本中發現 了新品種野豬，可能是受到核汙染的野豬，與家豬交配生下的後代，但是目前還沒有直接證據證明，核汙染是導致新品種野豬的原因。

Fukushima disaster: Tracking the wild boar 'takeover'



""Once people were gone, the boar took over," explains Donovan Anderson, a researcher at Fukushima University in Japan."https://t.co/rvWPJKsAYw — Mohamed Didi (@emdeedeedd) June 30, 2021

根據BBC報導，相關研究被發表在《皇家學會報告 B系列》期刊（UK's Royal Society Proceedings B），科學家透過DNA追蹤一個發生核汙染被人類遺棄的地區，同時又有家畜入侵的情況下，會跟野生動物之間會有什麼樣的發展。

安德森與研究團隊從當地屠宰場243頭野豬的肌肉DNA樣本，發現其中31頭、約16%的野豬，是受核汙染的野豬與農場家豬雜交後的 個體。

安德森說，從逃跑的家豬和野豬的DNA可以發現「生物入侵」的現象，雖然雜交後的野豬同樣具有放射性物質，但已經被「稀釋」 ，即便被人類食用，放射性物質的含量也已「微不足道」。