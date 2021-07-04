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10歲天才女童卻「擁有80歲身體」　賣作品籌醫藥費…仍不幸過世

▲▼10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世。（圖／翻攝自Facebook／Діна Химич）

▲10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世。（圖／翻攝自Facebook／Діна Химич）

文／CTWANT

烏克蘭10歲女童伊琳娜（Iryna Khimich）因為罹患「早衰症」，身體年齡和80歲的人一樣，近日因為心臟停止過世，她的母親迪娜（Dina）在社群媒體難過公布這個消息。

根據《鏡報》報導，伊琳娜小小年紀卻很有天分，將自己看到的世界由透過圖畫表達，甚至開個人畫展，展示她的作品，儘管曾被醫生告知「身體每年都會衰老近10歲」，她仍勇敢對抗病魔，並出售自己的藝術作品，來籌措醫藥費。

即使風險很高，迪娜仍願意冒險讓女兒接受治療，「我害怕她的身體會有什麼反應，但我希望她活著，一切安好」，伊琳娜原本決定在美國波士頓接受治療，卻在1日因為心臟停止跳動而去世。

迪娜透露，女兒的夢想是去巴黎，計畫在當地舉辦畫展，遺憾的是，已經沒有機會了，不過她幸福的目光和害羞的笑容，會一直存在人們的回憶中。

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02 липня о 06:50 ми виїжаємо на кладовище, маємо автобуси, пишіть хто буде. Дякую усім ???? виїзд з с. Березина, вул. Виноградна, 33

Діна Химич 發佈於 2021年7月1日 星期四
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