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日本贈300萬劑疫苗　鞏固友台太平洋島國抗衡中國

▲▼菅義偉贈300萬劑疫苗，鞏固友台太平洋島國。（圖／翻攝自外務省twitter）

▲菅義偉贈300萬劑疫苗，鞏固友台太平洋島國。（圖／翻攝自外務省twitter）

中央社東京3日綜合外電報導

日本首相菅義偉昨天在峰會中呼籲太平洋島國領袖團結，一同對抗極權主義，與美國攜手抗衡中國的擴張行徑，並承諾提供300萬劑疫苗和經濟援助給區域國家。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，菅義偉在「太平洋島國峰會」（PALM）中表示：「太平洋區域面臨新的挑戰，像是與極權主義競爭。」除了日本外，還有包括澳洲、紐西蘭在內的16個太平洋國家和兩個地區參加這場線上峰會。

中國施壓太平洋島國與台灣斷絕外交關係之際，日本和美國正加緊努力鞏固太平洋島國，以共同對抗極權中國。

內閣官房副長官坂井學在峰會後告訴記者，各國在會上「完全沒討論」中國和台灣。但中國憑藉財力在此區域的影響力日益增長一事，在會議中如影隨形。

根據峰會聯合聲明：「PALM領袖強調有力的新承諾，也就是依據法治建立自由、開放和永續海事秩序的重要性。」

聲明也重申「所有國家尊重國際法的重要性」，包括在公海和專屬經濟區的航行和飛越自由，隱晦批評中國的行為。吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，領袖們在會中討論如何更好地履行身為太平洋守護者的責任。

日本承諾會在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和基礎建設發展方面，協助太平洋島國，包括提供約300萬劑疫苗，預計這個月開始運送至各國。

中國近年持續向太平洋島國施壓，成功迫使吉里巴斯、索羅門群島等國在2019年與台灣斷交。與會的16國中，只有吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉和諾魯這4國仍與台灣維持外交關係。

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