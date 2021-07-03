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渣老公中4億樂透閃離醫護妻　婆婆還幫運錢到「祕密帳戶」下場曝

一名外國男子雖然中了超過新台幣4億元的彩金，卻不願意跟太太分享。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

一位男子中了超過新台幣4億元的樂透，事後卻申請跟老婆離婚，還要自己的媽媽幫忙把這筆錢轉移到海外祕密戶頭，被告上英國法庭後，居然以「宗教理由」為藉口，辯稱是老婆是自願的。

據國外媒體綜合報導，這位國籍不詳的男子，於2015年購買「歐洲百萬樂透」（EuroMillions）後，中了超過1,100萬英鎊（約新台幣4.4億元）的彩金，卻在2018年向妻子提出離婚訴訟，期間也陸續向住在英國的母親匯出超過800萬英鎊（約新台幣3億1千萬元）現金，其母一度想在巴基斯坦開設離岸戶口（offshore account），也跟行員直言：「我兒子正在處理一場很麻煩的離婚官司，他想把這筆錢藏起來。」被發現後也遭告上法庭。

男子表示自己跟老婆都是穆斯林，由於老婆認為「賭博在伊斯蘭教規中是犯罪的」，不想跟這筆錢牽扯上關係，才下此決定。至於為什麼會轉帳給自己的雙親，男子則辯稱因為他出現了一些心理上的問題，無法應付這麼大一筆錢，更認為自己的家人有權協助處理。

然而這名男子卻被發現曾豪擲11萬英鎊（約新台幣435萬元），購買Nissan的Skyline 跑車，甚至在轉移掉名下所有財產後，仍向國家申請福利救濟金，因此法官不採信男子說法，還直言：「就我的經驗來說，很少人會在違反法院命令的狀況下，這麼露骨地剝奪另一半的合法索賠權。」

目前英國法院已經凍結帳戶，讓這筆彩金無法轉移到祕密戶頭。法官也補充，她的太太是一名護理師，僅想從前夫身上公平分得部分現金來照顧2個孩子，而且當初也表示就算最終真的分得彩金，也還是會繼續醫護工作。判決結果今（3日）出爐，男子還是得認命分給妻子480萬英鎊（約新台幣1.9億元）。


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