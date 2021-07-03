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美國21歲「天才短跑少女」藥檢大麻陽性　禁賽1個月無緣東京奧運

▲▼ 美國田徑女子百公尺選手理查森（Sha Carri Richardson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「天才短跑少女」理查森（Sha Carri Richardson） 藥檢檢出大麻化學物質THC。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國的天才短跑少女理查森（Sha Carri Richardson），6月19才在奧勒岡州（State of Oregon）尤金（Eugene）舉辦的奧運田徑選拔賽，獲得奧運女子100公尺項目的參賽資格，但是在2日出爐的藥檢報告顯示，檢體呈現大麻化學物質 THC 陽性，遭禁賽1個月，無緣參加東京奧運。

根據美國媒體NBC報導，美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency，USADA）表示，理查森於6月19日的奧運資格賽獲得冠軍之後，未能通過藥檢，包括她在團體賽獲得的奧運參賽資格，也一併取消，也失去比賽中的任何獎牌、積分與獎品，並且需要接受從6月28日開始，為期1個月的禁賽。

THC是2021年才被列為禁藥的物質，被檢出的運動員通常要禁賽3個月，除非他們能夠證明，是在比賽之外的原因用藥，而且與運動表現無關。

▲▼ 美國田徑女子百公尺選手理查森（Sha Carri Richardson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲理查森因為成功提出證明，使禁賽懲處從3個月減短到1個月 。（圖／達志影像／美聯社）

理查森成功提出一份使用大麻的諮詢計畫， 依照USADA的規定，她的禁賽懲處得以縮短到1個月。

理查森說，「我想為我的行為負責，我不是在找藉口，我想對粉絲、家人贊助商，也對黑粉說，我道歉，儘管我很失望，但我但我知道當我踏上賽道時，我不只是代表我自己，我代表的是整個社會，對我表達極大的愛與支持」。

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