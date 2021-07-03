智利研究：「Lambda變種」能逃脫抗體　打過2劑科興疫苗可能無效

▲智利大學聖地牙哥分校研究團隊在當地採取已接種2劑中國疫苗者的血清樣本，發現Lambda變種病毒能逃脫中和抗體，圖為莫德納、輝瑞與AZ疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）警告，2020年底首次在秘魯發現的新冠變種病毒「Lambda」帶有的一種「不尋常」突變，可能會讓Lambda變種逃脫疫苗引發的抗體反應。據報導，12月時秘魯的Lambda相關病例只占0.5%，到5、6月卻躍升至82%，可見Lambda變種病毒的傳播率高於其他變種，而且秘魯是全球新冠死亡率最高的國家。

根據英國《金融時報》報導，最初被稱為C.37的新冠變種病毒「Lambda」，現已傳播到世界將近30個國家，英國公共衛生署（PHE）23日將Lambda列為正在調查的變種，本周更表示，儘管目前病例仍少，但在英國各地都已經出現Lambda變種。維康桑格研究所COVID-19基因組學主任巴瑞特（Jeff Barrett）表示，用計算與實驗室資料很難分析Lambda的威脅，因為它擁有相當不尋常的一組突變。

巴瑞特表示，拉丁美洲基因定序設施不足，很難知道Lambda變異株多大程度地加劇疫情，Lambda在病毒表面的棘蛋白中有7個獨特的突變，研究人員對其中一組名為「L452Q」的突變特別關注，因為它與Delta變異株上的「L452R」突變類似，具有感染人類細胞的更大潛力。

報導稱，智利有近3分之1的新增病例屬於Lambda變種，智利大學聖地牙哥分校1日發表的論文中，採樣當地已接種2劑中國科興疫苗（CoronaVac）的醫護人員血清進行研究，發現Lambda病毒比Gamma（巴西）和Alpha（英國）變異株更具感染性，更容易逃脫疫苗產生抗體作用，「Lambda的棘蛋白突變能使其逃避中和抗體，並增加傳染性。」但報導稱，此篇論文尚未經同行評審（peer review）。

報導認為，南美洲是疫情受災嚴重區，人口僅占全球8%，但確診總數卻占全球的20%。根據泛美衛生局（PAHO）數據顯示，拉美與加勒比地區只有10%的人完整接種疫苗，哥倫比亞、巴西、玻利維亞與烏拉圭等國感染人數持續上升，淹沒醫療體系，PAHO 顧問Jairo Méndez Rico說，雖然目前未有證據表明Lambda比其他變異株更具攻擊性，但它的傳染率可能更高，需要做更多研究。

►秘魯祖孫返台爆傳播鏈 起底「Lambda病毒」強襲29國！WHO急示警

►秘魯變種「Lambda病毒」在英國首次現蹤！ 確診者多有海外旅遊史

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

百年美國家電品牌特賣！空氣清淨機下殺2990元