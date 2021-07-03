新冠疫苗副作用「年齡是關鍵」　年輕、老年及過敏者症狀一次看

▲ 義大利年輕族群接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，突變出多種變異株，各國政府積極推動疫苗接種，可能發生的副作用卻令部分民眾卻步。儘管副作用大多並不嚴重，但確實有多國出現不良反應個案。印度媒體根據最新研究指出，新冠疫苗帶來的副作用因年齡層而異。

《印度時報》2日指出，疫苗副作用通常被稱為炎症反應，可能因性別、年齡與疫苗類型而有所不同。舉例來說，與老年人相比，年輕人接種新冠疫苗的副作用通常較大。研究人員也逐漸發現，新冠疫苗副作用在各個年齡層間有所不同，且在45歲以下女性中較為常見。

▲ 日本老年人接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

新冠疫苗對老年人產生的副作用較為輕微，因免疫系統隨著年齡增長而退化，注射疫苗後反應不如年輕人迅速。英國一所大學針對mRNA及傳統技術疫苗效果進行實驗，65歲以上族群的臨床數據也證明上述結果。而老年人常見的症狀包括注射部分疼痛、發紅、腫脹、身體疼痛及疲勞，主要發生於接種mRNA技術的莫德納或輝瑞疫苗者。

對50歲以下較為年輕的族群來說，由於免疫力處於高峰，使其較不容易生病，但面對疫苗時，健康且良好的免疫系統可能使人面臨更強烈的副作用，相較65歲以上老年人，更容易受到影響。

年輕人可能出現更嚴重的症狀，包括疲倦、輕微至中度發燒、發寒、關節或背部疼痛等，也可能出現較為罕見的噁心、腹痛、痙攣，多發生於女性族群，甚至導致月經週期異常。部分個案也出現類流感症狀、心跳加速、虛弱等，在年輕人身上較為常見。

但報導強調，接種疫苗後也可能完全沒有副作用或可以忽略。只要遵循一切預防措施，疫苗就能發揮良好效果。

▲ 英國年輕族群接種疫苗。（圖／路透）

至於疫苗對過敏者的影響，接種後出現過敏反應的個案目前仍屬罕見，但對有類似病史或對新冠疫苗任一成份過敏者，發生不良反應的風險可能較高，因此須遵循所有預防措施，在必要時尋求幫助。

領導這項研究的專家指出，多數出現不良反應或過敏症狀的個案在接種幾分鐘後就會出現昏厥、心律不整、大量出汗或出現尋麻疹、皮膚反應等。不過就算不良反應嚴重，若能及時診斷，就可得到妥善治療。

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