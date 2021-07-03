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佛州樓塌22死！建築官員3年前保證「狀況良好」　另個工程也曾倒塌

▲▼建築檢查工程師普列托(Ross Prieto)3年前曾向倒塌大樓業主保證「狀況良好」。（圖／取自岱德郡多拉市(Doral)政府官網）

▲建築檢查工程師普列托(Ross Prieto)3年前曾向倒塌大樓業主保證「狀況良好」。（圖／取自岱德郡多拉市(Doral)政府官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密一棟12層公寓大樓自6月24日崩塌後，陸續有不少內情被揭發。首席建築檢查工程師普列托(Ross Prieto)2018年11月曾對業主保證，不用煩惱諮詢工程師所說的隱憂，建築狀況「非常良好」，沒想到3年後就發生這起悲劇，更讓人震驚的是，普列托所檢查過的其他建築也曾發生過倒塌事故，包括1997年倒塌的比斯坎養犬俱樂部(Biscayne Kennel Club)，該事件中有兩人死亡。

▲▼美國佛州邁阿密「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓倒塌。（圖／路透）

▲▼美國佛州邁阿密「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓倒塌。（圖／路透）

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）
 據《紐約時報》報導，目前大樓倒塌原因仍在調查中，專家將考量各種潛在因素，包括推遲維修建議、設計或施工缺陷、地層問題，及一些外力可能因素。不過岱德郡多拉市(Doral)市府卻宣布，剛自今年5月轉任該市首席諮詢建築工程師的普列托在本周因不明原因休假，但並未公布休假原因，僅說明正在審查普列托在該市參與的8個建築工程。

市府發言人表示，沒有跡象表明普列托工作有問題，但會「非常謹慎」地進行審查。但自大樓倒塌後，普列托始終沒有公開露面，也沒有回應記者採訪要求及留在他門前的便條。54歲的普列托擁有建築管理碩士學位，持有多個重要的執照，在至少六個佛州南部城市擔任建築和屋頂檢查員，也有超過25年房產開發商的資歷。

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

媒體查閱普列托資料發現，普列托在1997年是邁阿密海岸的建築及分區助理總監，比斯坎養犬俱樂部倒塌前，他曾四次到訪工地視察，並告訴當地媒體，他的工作是「確保建築工作按時完成，而不是檢查工人是否使用適當的建築程序。」俱樂部倒塌後，普列托受訪時說，「據我所知，這只是一起建築事故。意外是有可能發生的。」

▲▼邁阿密倒塌的該棟公寓大樓，被爆由於結構設計上出現嚴重瑕疵，加上長年受腐蝕性含鹽海風吹襲，恐怕是倒塌的主要原因。（圖／路透社）

▲邁阿密倒塌的該棟公寓大樓，被爆由於結構設計上出現嚴重瑕疵，加上長年受腐蝕性含鹽海風吹襲，恐怕是倒塌的主要原因。（圖／路透社）
普列托從2013年開始在塞德市任首席建築官員達七年，2018年收到一份本次倒塌大樓的重要工程報告，內容警告建築物中的混凝土和鋼筋損毀，在某些地方恐會威脅到大廈的結構完整性，但根據會議紀錄顯示，普列托當年11月參加檢查會議時，向業主保證大樓看起來「狀況良好」。後來仍有一名居民寫信給市府，表示擔心鄰近工地的施工及爆破工程會影響大廈結構，但普列托拒絕派人前往檢查，還在電郵中回覆「沒有什麼需要我檢查的」。

資料顯示，普列托在塞德市市府工作前，曾擁有自己的房地產開發公司，不過先後在2002年及2012年申請破產。他在邁阿密海灘任職數年後，老闆曾抱怨普列托經常遲到，一年曠工超過20天，且經常無法打電話找到人。

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