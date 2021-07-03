大馬出動軍人「扛槍架拒馬」助封城　主播批：哪個天才想出來的

▲馬來西亞實施新一輪的封鎖措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞新冠疫情嚴重，單只過去24小時就有6982例新增確診，政府也自3日開始，對首都吉隆坡與附近雪蘭莪州多個疫情嚴重的地區實施強化行動管制令（EMCO）。當地媒體報導，為了落實嚴格的防疫措施，政府在3日上午出動軍隊，扛著槍彈到社區架設拒馬，不讓民眾隨意外出。

綜合馬新社等當地媒體報導，馬來西亞國防部長伊斯邁沙比里（Ismail Sabri bin Yaakob）日前宣布，由於首都吉隆坡與附近的雪蘭莪州疫情嚴重，因此將在7月3日至16日，對雪州8個縣和吉隆坡14個地區實行EMCO。

吉隆坡東北部市郊文良港（Setapak）一個被劃入必須強制實施EMCO的社區，在3日上午被當地媒體目擊，突然湧入一支軍隊，在社區的各個出入口、樓梯等架設拒馬，禁止住戶進出。此外，這些軍人還扛著真槍實彈，駐守在社區內，協助落實封城措施。

在EMCO期間，所有的經濟活動必須全部停止，只有食物和必需品的相關工廠被允許運作。此外，每個家庭也只能派一個人外出購買必需品，因此，這些軍人被視為是政府派出來監管人民的。據《星洲日報》報導，居住在該社區的住戶，目前只能通過外賣來購買食物，送餐員會將食物放置在電梯附近，再由民眾下樓領取。

馬來西亞著名新聞主播莊文傑事後在Facebook分享相關照片，並抨擊政府的所作所為並不妥當。他在po文中寫道，「這到底是哪個天才想出來的封鎖方法！鎖住病毒，但發生災難時該怎麼逃生？（暫沒看到任何逃生配套措施）」

許多網友也留言附和，「搞得人民像犯人一樣」、「這已經不是在嚴格封鎖，是在堵死逃生出口了」、「不說火災發生該怎麼逃生，請問有人發病，怎麼上樓救命」、「真的沒有常識」、「每家要配個降落傘吧」，不過也有網友表示，政府怎麼做都會被酸，實在難為。

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