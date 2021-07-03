日本熱海土石流第一視角曝！泥流朝面前狂湧　他拍一半瘋喊：快逃

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本靜岡縣熱海市受到梅雨鋒面重創，豪雨引發大規模土石流災情，數棟民宅被淹沒，至少20人下落不明。當地民眾拍下的第一視角影片中，土石流原先以緩慢速度流下，沒想到下秒突然加快，不到幾秒就將大量建築物碎殘骸推下山坡，畫面相當驚悚。

網友「グラス@そう」3日稍早上傳的8秒影片中，前方街道有大量土石推著房屋碎屑與路上的轎車，往他的方向湧來，剛開始速度並不快，沒想到才過2秒就明顯接近，讓他連聲喊道「糟了！糟了！」一旁也有人大喊「快逃啊，快逃！」他們才趕緊轉身狂奔。

網友中島茉子（Nakajima Mako）則上傳一段45秒驚悚畫面，只見山坡上方土石緩慢流下，下方一輛白色貨車趁著土石短暫停下時趕緊往下駛離，消失在鏡頭外，但短短3秒後山坡上就有巨量建築物殘骸沖下，推動大量土石瞬間往下衝，整條坡道都被深色泥土及碎片覆蓋。此時畫面右上角還可看見，原先佇立在斜坡上的二棟民宅全被沖垮。

另一名網友「ぞえまる@高校生」稍早分享一段42秒影片，可見他面前一座橋上圍欄已有一角被沖到消失不見，泥流不斷沿著橋面往下滾，還伴隨隆隆巨響。鏡頭外一名男子崩潰說道，「完蛋了，這太糟了。」

根據NHK，靜岡縣熱海市伊豆山神社附近3日上午10時半發生嚴重土石流，當地政府已向自衛隊申請緊急救難支援，目前正確認詳細災情。

20秒影片曝！日本熱海土石流20人被沖走 消防員差點被吞噬

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