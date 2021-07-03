老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

▲馬來西亞正積極推行疫苗接種計劃，但女子沒想到，她們一家竟因接種疫苗而導致全家染疫。非新聞當事人，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞新冠疫情嚴重，單只過去24小時就有6982例新增確診，政府也自3日開始對多個疫情嚴重的地區下達封鎖令。儘管政府祭出了嚴苛的防疫措施，但一名女子最近卻在Facebook指出，她與家人不曾到過人多的地方，全家卻還是感染了新冠肺炎，懷疑其中的破口可能是疫苗接種站。

據當地媒體《中國報》報導，這名女子指出，她的丈夫在5月31日載送公公前往疫苗接種中心施打第1劑疫苗，由於接種人數過多，丈夫與公公在現場待了約莫3小時才成功接種。施打了疫苗的公公前幾天並未出現任何症狀，但在6月4日當天卻突然感到十分疲憊，還出現了發燒的症狀，只能臥床休息。

女子表示，她們一家一開始只當這是接種疫苗後的副作用，因此並未多加留心，只讓公公服用退燒藥休息，可是沒想到，公公的病情反反覆覆，直到接受快篩後才發現，公公早已染疫，而有過密切接觸的丈夫，PCR檢測結果也同屬陽性。

為了避免交叉感染，女子只好趕快帶著孩子和婆婆「逃」到大伯家隔離，但不到1週，婆婆也出現了發燒症狀，經檢測後確認染疫，女子只好帶著孩子再搬到堂妹家隔離。隔日，公公的病情惡化，送院後卻遭醫生告知已時日無多，最後在6月12日病逝。

女子指出，「我們什麼也做不了，因為他們直接將遺體送到火化場，我們只能站在遠處看著。」6月27日，女子的婆婆也被院方送回家中，不過當時已病入膏肓的婆婆，只能帶著氧氣罩勉強呼吸。婆婆在出院的當天傍晚在家中去世。

在婆婆去世的時候，女子染疫的丈夫也被送到治療中心隔離。她指出，丈夫非但無法見到雙親的最後一面，在面臨與親人訣別的痛苦時刻，也只能自己一個人默默承受，「我只能透過電話安慰他，直到掛了電話才敢偷哭」。

根據這名女子的說法，她們一家人都遵守政府的防疫規定，不曾到人多的地方，唯一一次前往人潮較多的地方，就是5月31日去接種疫苗，因此女子懷疑，丈夫與公公是在疫苗接種站染疫後，將病毒帶回了家中，並傳染給婆婆，才導致這場悲劇的發生。

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