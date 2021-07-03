　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

▲▼北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）自去年1月末疫情爆發之後，為了防堵病毒傳入，全面封鎖了與中國的陸、海、空邊境人員及物資交流，甚至部署特種部隊嚴守邊界。然而，金正恩日前以防疫出現危機的「嚴重事件」為由，問責多名高官，現有消息指出，此次重大懲處案可能和軍人涉及邊境走私有關。

根據南韓《朝鮮日報》報導，北韓最近傳出首次出現2名人民軍元帥同時遭拔，這可能與金正恩29日在會議中怒斥高官的怠忽職守與無能，導致防疫出現「重大危機」的嚴重事件有關。一名熟知北韓軍方內部情況的消息人士指出，據悉，負責封鎖中朝（中國與北韓）邊界的軍人收受賄賂，對走私狀況視而不見，甚至同流合汙的歪風，已經大舉牽連軍方高層幹部。

消息人士稱，邊境的軍人對長期封鎖感到疲倦，軍人與警衛隊成員經過1年半來的相處，和居民們變得親近，再加上面臨糧食與經濟困難，哨所長、警衛隊等人開始向走私者收受賄賂，默許、參與或合作走私的行為擴散到整個中朝邊界。有觀察分析，可能是運輸、發放軍糧發生問題，有人違反防疫指令、侵吞部分物資等歪風。一名高層脫北者表示，「不管如何加強管制，在金錢面前都會變得稀巴爛，最終負責邊境封鎖的總體責任的元帥李炳哲與朴正天必須付出連帶責任。」

▲▼日媒分析金正恩舉行深夜閱兵用意。（圖／路透社）

▲北韓2020年10月勞動黨成立75周年閱兵式中，金正恩左右站著的就是2位人民軍元帥李炳哲與朴正天。（圖／路透社）

報導稱，北韓政治局設有5名常務委員，除了金正恩外，身為中央軍事委員會副委員長、人民軍元帥軍階的李炳哲也身在其列，軍事、政治地位之高的他傳出這次被撤換的可能性極高。去年10月10日，北韓勞動黨75周年黨慶閱兵式上，金正恩左右身側，除了李炳哲外，還有同被提拔為元帥的朴正天，目前為政治局委員，但這兩人在29日政治局擴大會議中被拍到始終抬不起頭、表情沉鬱的模樣，引發外界對他們將遭撤換的揣測。

國家領導人、勞動黨總書記金正恩29日於政治局擴大會議上怒罵，隨著防疫走向長期化，黨要求制定相關對策，但負責掌管國家重大事件的責任幹部們卻在執行上怠忽職守，導致國家與人民在安全上面臨重大危機，「（這些官員）假裝一副在做事的樣子，其實內心根本沒在為國家與人民設想，我們絕對沒有替這些官員們護航的權利。」

據悉，去年1月底開始，北韓在邊境部署特種部隊，嚴格封鎖邊境，頻繁對未經許可接近國境的人員或動物開槍，違反防疫規定者可能被當場槍決或送往政治犯收容所，出於這種令人恐懼的封鎖程度，導致北韓與中國貿易驟減9成以上，就連任期結束的前駐華大使池在龍也已經延遲3個多月沒有回到北韓。

►金正恩龍顏大怒！「舉手表決」炒魷魚名單　李炳哲恐遭踢出決策圈
►北韓防疫爆「重大危機」！金正恩怒叱官員怠慢　零確診傳說恐破滅
►金正恩「減肥」理由曝！1個月後回平壤眾官員嚇傻　目測減10kg↑

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領
正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起
海霸王也難撐！西門町會館休業　求「免」租金
一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　11足跡
學生也能打！BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少
祈家威染怪病瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光！
陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1
快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模
接種莫德納11大常見副作用曝！　發燒48小時↑＋呼吸困難速就
長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　她哀嘆被疫情害
快訊／黑箱疫苗風波延燒　北市科長、股長遭調職
快訊／北市強制被匡列者要篩檢　否則依法處3千到1萬5元
老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊
快訊／家戶感染嚴重　柯文哲籲：「這些人」馬上出來做篩檢
快訊／莫德納開打！　高雄1人接種後休克

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

墨西哥灣「地獄之門」烈焰狂燒！　海底天然氣管道爆燃惹禍

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

美國宣布送薩爾瓦多150萬劑莫德納　中國「馬上跟進」贈科興疫苗

金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

日本熱海土石流第一視角曝！泥流朝面前狂湧　他拍一半瘋喊：快逃

俄羅斯單日增679死創新高！　普丁「拒封城」照辦歐國盃球賽

加拿大再發現「1148具原民兒童」骸骨！　抗議者毀英女王雕像洩憤

印尼「單日確診破2萬」　美國將贈400萬劑莫德納疫苗

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

墨西哥灣「地獄之門」烈焰狂燒！　海底天然氣管道爆燃惹禍

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

美國宣布送薩爾瓦多150萬劑莫德納　中國「馬上跟進」贈科興疫苗

金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

日本熱海土石流第一視角曝！泥流朝面前狂湧　他拍一半瘋喊：快逃

俄羅斯單日增679死創新高！　普丁「拒封城」照辦歐國盃球賽

加拿大再發現「1148具原民兒童」骸骨！　抗議者毀英女王雕像洩憤

印尼「單日確診破2萬」　美國將贈400萬劑莫德納疫苗

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

何冰嬌減肥8公斤首度挑戰東奧　「嚐到甜頭會堅持下去」

這是少林足球魔鬼隊？巴西前鋒飛踹對手頭部　遭批「殺人兇手」

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」16萬人瘋搶莫德納

海霸王也難撐！西門町會館休業中　發函房東求「免」租金

紅色三角椎左右擺好療癒　96萬座鐘亮色吸睛

漏夜排殘劑預約奪「正取1」　男大生花13個半小時：不挑疫苗

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

日本熱海土石流20人被沖走！20秒驚悚影片曝

女警「制服剪洞」　囚犯獄中大玩活春宮

邊看邊教！女星逼2帥兒一起看A片

滑抖音驚見自家門口　成老公偷吃鐵證

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

消防局回1台700萬　他狂捐7輛救護車

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

全家染疫！她大驚：源頭恐是疫苗接種站

輝瑞、莫德納只打1劑　效力也可達81％

邁阿密大樓20死　抬出消防員7歲愛女遺體

長期新冠「恐怖後遺症」關鍵找到了！

婚禮才開始「新郎突過世」　新娘崩潰

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

更多熱門

相關新聞

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

受疫情影響延期1年的東京奧運終於要在23日正式登場，然而卻有媒體發現，日本似乎是跟奧運「互剋」，只要日本申辦奧運或是主辦奧運，必定會發生大事，也讓人直呼，根本就是「東奧魔咒」。事實上，每逢日本舉辦夏季奧運或冬季奧運時都會出現「首相輪替」，因此也被稱為「奧運主辦魔咒」。

日本熱海土石流第一視角曝　他拍一半瘋喊：快逃

日本熱海土石流第一視角曝　他拍一半瘋喊：快逃

記者採訪後確診！新加坡桌球奧運團：謝絕受訪

記者採訪後確診！新加坡桌球奧運團：謝絕受訪

富比士：日本保台可能性增　宮古海峽成關鍵

富比士：日本保台可能性增　宮古海峽成關鍵

日本熱海土石流20人被沖走！20秒驚悚影片曝

日本熱海土石流20人被沖走！20秒驚悚影片曝

關鍵字：

北韓日韓要聞金正恩勞動黨北韓防疫北韓疫情走私中朝邊界北韓封鎖

讀者迴響

熱門新聞

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面