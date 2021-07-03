薩爾瓦多在野黨資產遭檢扣押！　允追回遭挪用2.8憶台灣捐款

▲薩爾瓦多前總統佛洛瑞斯（Francisco Flores）。（圖／路透）



文／中央社

薩爾瓦多檢察總長辦公室今天查扣保守在野黨部分資產，還說已設法追回在2003年和2004年間台灣捐款中遭挪用的資金。

路透社報導，薩爾瓦多專責人員在警察探員的保護下，突擊搜查國家共和聯盟黨（Alianza Republicana Nacionalista）主要總部，扣押兩棟建築物和17輛車。國家共和聯盟黨曾在1989年到2009年執政。

La orden fue emitida luego que la Fiscalía General de La República de El Salvador solicitara al juez, esta mañana, el... 由 Fiscalía General de La República de El Salvador 發佈於 2021年7月2日 星期五

檢察總長辦公室也凍結此黨在2月選舉中每票所獲得的補助金。總共查扣的資產和資金價值390萬美元（約新台幣1.1億元）。

檢察總長狄加度（Rodolfo Delgado）告訴媒體：「我們必須展開所有必要的行動，追回那些薩爾瓦多人有計劃地偷走的錢。」

國家共和聯盟黨未在第一時間回應路透社置評要求。

已故的佛洛瑞斯（Francisco Flores）曾在1999年到2004年擔任薩爾瓦多總統。根據調查，在薩爾瓦多2001年發生兩起強震後，佛洛瑞斯曾獲得台灣協助重建的捐款。

然而狄加度表示，1000萬美元（約新台幣2.8億元）捐款被轉到國家共和聯盟黨帳戶，之後用於資助佛洛瑞斯接班人薩卡（Antonio Saca）競選活動。薩卡2004年到2009年擔任總統。

路透社無法聯絡上薩卡。薩卡目前因貪汙罪服刑中。

Así se movieron los Cheques de Taiwán. pic.twitter.com/JWImCsGl3A — Jose Valdez (@JoseValdezSV) July 2, 2021

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特上宣布，其中一棟被查扣的建築物將改建成體育館供運動員使用，而公債將用於改造15間學校。

布格磊還說，位在首都聖薩爾瓦多（San Salvador）的國家共和聯盟黨建築物內的已故政黨創辦人道布依桑（Roberto d'Aubuisson）銅像，將會熔製成人孔蓋。

他在推特寫道：「正義終獲伸張。」

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