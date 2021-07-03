「懷情夫小孩」槍殺老公！歐盟前外交官狠妻遭判15年

▲法國籍歐盟前安全特務紐塞爾（Michel Niaucel ）遭槍殺時的住所。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

法國籍歐盟前安全特務紐塞爾（Michel Niaucel ）2007年被外派到象牙海岸首都阿比尚，卻在2月7日於自家臥室被發現胸口中槍身亡，遺孀布朗克（Karine Blanc）為該案嫌犯。巴黎法院昨（7/2）宣判，現年54歲的布朗克因殺人罪處15年徒刑。



綜合外媒報導，紐塞爾死時正在妻子布朗克身側，卻被一把.357麥格農布朗左輪手槍擊中胸部而身亡。事發時布朗克40歲，身懷有孕，但並非是丈夫的孩子，她遭檢警調查時，始終否認射殺枕邊人，一度供稱有入侵者闖入殺害丈夫，但因案發時，布朗克與13歲女兒都在家中，社區又警衛森嚴，沒有遭入侵的跡象，因此該說法被排除。



布朗克後來又改口為試圖阻止紐塞爾自殺，過程中丈夫不幸意外中彈，不過該說法被法院認定極「不可信」，因為沒有任何證據顯示紐塞爾有任何自殺傾向。布朗克目前已服刑18個月，她在昨日宣判前仍在庭上堅稱「我沒有殺我的丈夫」。



紐塞爾在2004年初加入歐盟在象牙海岸的外交團隊，在當年象牙海岸動亂期間，他致力於協助包括妻女在內的當地8千法國人撤離返國，2005年獨自返回象牙海岸復職，妻女後來才來到象牙海岸團聚。