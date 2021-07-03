20秒影片曝！日本熱海土石流20人被沖走　消防員差點被吞噬

▲日本熱海發生土石流至少20多人被沖走。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本受梅雨鋒面滯留影響，各地下起豪大雨，目前災情頻傳，靜岡縣熱海市更出現土石流意外，數間民宅瞬間遭到土石吞噬，原本在現場進行支援救災作業的消防員差一點就被土石掩埋，見到滾滾黃流拔腿就跑。據悉，根據警消調查，目前至少有20人因為被沖走或掩埋而下落不明。

根據《日本放送協會》報導，靜岡縣熱海市伊豆山神社附近3日上午10時半發生大範圍土石流意外，有數間民宅被泥流沖走，詳細災情仍然在確認中。不過警消表示，目前至少有20人被沖走，下落不明，當地政府也已經向自衛隊申請緊急救難支援。

從現場災民所拍攝到的影片可以看到，由於豪雨不斷，因此消防當局也派遣人力到現場協助避難作業，然而突如其來的大型土石流，卻瞬間從山上沖刷下來，有數棟民宅與車輛被泥流沖下山。更有消防員差點被土石流捲走，嚇得沿路狂奔，就連前來協助支援的消防車也狂踩油門，加速狂駛。

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