俄羅斯單日增679死創新高！　普丁「拒封城」照辦歐國盃球賽

▲俄羅斯疫情嚴峻仍照常舉辦足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

俄羅斯自傳染性強大Delta變種侵入以來，疫情快速升溫，確診人數2日高達2萬3218例，其中6893例集中在首都莫斯科，死亡人數以679人創下疫情新紀錄，為全球確診數第5高國家。不過當局仍強硬拒絕封城，照常舉辦大型活動，包括在聖彼得堡（St Petersburg）的歐洲國家盃足球賽。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日再度強調，堅決不會加強封鎖措施，「沒有任何人想要封鎖，這是完全沒有爭議的。」俄羅斯各地更不顧上升疫情，照常舉辦歐洲國家杯足球賽（Euro 2020），吸引大批觀眾湧入現場或附近餐館觀賽，造成感染數暴增，組織單位也聲明表示，儘管確診數攀升，西班牙對戰瑞士的8強決賽將繼續舉辦。

而俄羅斯疫苗接種進展緩慢，當局去年12月就已開放免費接種疫苗，不過大多民眾表示不願接種，莫斯科1250萬人口中，僅260萬接種第一劑疫苗。普丁在轉播中喊話，鼓勵民眾盡快前往接種疫苗，保護自身與家人安全，而政府也釋出政策，包括餐廳只允許讓完成接種疫苗民眾內用，希望提升民眾接種疫苗意願。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）近日發出聲明，指出Delta變種目前已佔全市確診病例的90%，下令所有辦公場所開放三分之一員工在家上班，也強迫服務業60%員工須在8月中前接種疫苗。

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