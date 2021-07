美12歲童參加「輝瑞疫苗實驗」爆不良反應！　需坐輪椅、插鼻胃管

▲麥迪打完輝瑞疫苗後出現嚴重不良反應。(翻攝自Facebook/Steph de Garay)



記者張方瑀/綜合報導

美國輝瑞(Pfizer)是目前唯一獲批准可讓12歲以上青少年接種的新冠疫苗,不過俄亥俄州卻有一名12歲女童參加完輝瑞的疫苗實驗後,出現了腹痛、胸痛、噁心嘔吐等副作用,嚴重到必須坐輪椅,還得依靠鼻胃管來攝取營養,但藥廠和政府官員卻對此不聞不問。

根據《福斯新聞》報導,住在俄亥俄州的12歲女童麥迪(Maddie De Garay)在參加輝瑞的疫苗實驗,並施打完兩劑疫苗後,突然出現嚴重腹痛、胸痛等嚴重副作用,她告訴母親史蒂芬妮(Stephanie De Garay)疼痛的感覺就像「心臟被扯出身體」。

12-year old Maddie de Garay was excited to be part of the Covid vaccine trial.



Her parents are in medicine & engineering and wanted their kids to help bring an end to the pandemic.



But now, Maddie is in a wheelchair and needs a feeding tube. They want her to be believed. pic.twitter.com/jpIrlYnOf7