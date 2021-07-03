美12歲童參加「輝瑞疫苗實驗」爆不良反應！　需坐輪椅、插鼻胃管

▲麥迪打完輝瑞疫苗後出現嚴重不良反應。（翻攝自Facebook／Steph de Garay）



記者張方瑀／綜合報導

美國輝瑞（Pfizer）是目前唯一獲批准可讓12歲以上青少年接種的新冠疫苗，不過俄亥俄州卻有一名12歲女童參加完輝瑞的疫苗實驗後，出現了腹痛、胸痛、噁心嘔吐等副作用，嚴重到必須坐輪椅，還得依靠鼻胃管來攝取營養，但藥廠和政府官員卻對此不聞不問。

根據《福斯新聞》報導，住在俄亥俄州的12歲女童麥迪（Maddie De Garay）在參加輝瑞的疫苗實驗，並施打完兩劑疫苗後，突然出現嚴重腹痛、胸痛等嚴重副作用，她告訴母親史蒂芬妮（Stephanie De Garay）疼痛的感覺就像「心臟被扯出身體」。

12-year old Maddie de Garay was excited to be part of the Covid vaccine trial.



Her parents are in medicine & engineering and wanted their kids to help bring an end to the pandemic.



But now, Maddie is in a wheelchair and needs a feeding tube. They want her to be believed. pic.twitter.com/jpIrlYnOf7 — Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) June 29, 2021

麥迪的症狀包含胃輕癱（gastroparesis）、噁心嘔吐、血壓不穩、心律和失憶，史蒂芬妮說，「她也不能消化食物，必須透過管子來攝取營養，她也有一段時間無法走路，她現在必須坐在輪椅上，頭也無法抬起。」

史蒂芬妮表示，她帶女兒看過無數醫生，醫生皆診斷她患有「功能性神經症狀障礙」（ functional neurologic symptom disorder），可能是因焦慮所導致，和疫苗沒有直接關係，「諷刺的是，她在接種疫苗前沒有任何焦慮問題。」

此外，史蒂芬妮說，政府和輝瑞藥廠都沒有聯繫過她，「我們向輝瑞通報後只得到，『我們會向美國食品藥品管理局回報』的答案。」

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