50°C熱浪狂襲加拿大！卑詩省「1週逾700人被熱死」是同期的3倍

▲加拿大受致命性熱浪襲擊已逾1週。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）受熱浪侵襲已逾1週，當地也多次出現將近攝氏50度的高溫。法醫服務處最近宣布，該省在過去一週共有719人猝死，是同期正常情況的3倍，因此政府相信，死亡人數急劇上升的原因與最近的極端天氣有關。

據澳洲CBC與《星島日報》報導，首席法醫官拉龐特（Lisa Lapointe）最近發布聲明指出，當地在6月25日至7月1日間，接獲719宗猝死的通報，原因應該與當地近日的致命性熱浪有關。

▲熱浪帶來近攝氏50度的高溫，許多人紛紛趕到海邊玩水避暑。（圖／路透）

她補充，高溫在1週內就奪走了719條人命，是一種「前所未見」的情況，因為這個死亡人數是該省同期正常情況的3倍，而且該省過去的3至5年內，每年只有3宗高溫致死的相關個案。

在這些死者當中，大部分人都是獨居或年紀較長的族群，因此大家必須加倍小心、多留意家人、朋友和鄰居的狀況，以免高溫帶來危險的影響。

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