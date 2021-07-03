女警「制服剪洞」與囚犯激情上演SOD！　獄中大玩活春宮

▲女警剪破褲子，與犯人發生性關係。（圖／翻攝自佛雷斯諾警局官網、翻攝自推特／＠than_be）

記者葉睿涵／編譯

女獄警和男囚犯在監獄內翻雲覆雨的情節經常出現在SOD的影片中，但美國加州佛雷斯諾監獄（Fresno County Jail）最近卻爆出一起形似SOD情節的荒淫事件，一名26歲的女獄警因難忍慾火，竟將牢房當成炮房，在11名囚犯面前與1名男囚發生關係。

據《紐約郵報》報導，這個名為岡薩雷斯（Tina Gonzalez）的獄警，於6月29日在法庭上承認，她曾在監獄中，當著11名囚犯的面與一名囚犯合力上演「活春宮」，甚至還為了「方便行事」，在獄警的制服上「開了一個大洞」。

Tina Gonzalez admitted to three crimes - having sex with an inmate and providing him drugs and a cell phone. https://t.co/yZOZR71MMk pic.twitter.com/BtHEmCOYNu — ABC30 Fresno (@ABC30) June 30, 2021

除了和男囚犯發生性關係以外，岡薩雷斯還經常為和她交好的男囚犯提供毒品、酒精、剃須刀、手機等違禁品，好讓她可以給囚犯打電話、大聊鹹溼又露骨的內容調情。據悉，岡薩雷斯與囚犯的不正當行為至少延續了1年之久，但事情曝光後，遭逮捕的岡薩雷斯已立即被停職。

她的前上司，助理警長麥克科馬思（Steve McComas）表示，「我26年的工作生涯中，目睹了許多相當噁心的事，但沒有什麼比起聽到岡薩雷斯在其他囚犯面前進行性行為更讓人震驚的，這是只有邪惡、墮落的人才想得出來的東西，她的行為也會其他同事陷入危險。」

麥克科馬思希望法庭判處岡薩雷斯最高3年8個月的監禁，但由於岡薩雷斯非常早就主動認罪，過去也沒有犯罪歷史，因此法官伊迪亞特（Michael Idiart）只判處她在監獄服刑7個月，緩刑2年。伊迪亞特在做出判決時告訴岡薩雷斯，「我認為你的所作所為是可怕、愚蠢的，你毀了你的職業生涯。」

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