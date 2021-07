女警「制服剪洞」與囚犯激情上演SOD！　獄中大玩活春宮

▲女警剪破褲子,與犯人發生性關係。(圖/翻攝自佛雷斯諾警局官網、翻攝自推特/@than_be)

記者葉睿涵/編譯

女獄警和男囚犯在監獄內翻雲覆雨的情節經常出現在SOD的影片中,但美國加州佛雷斯諾監獄(Fresno County Jail)最近卻爆出一起形似SOD情節的荒淫事件,一名26歲的女獄警因難忍慾火,竟將牢房當成炮房,在11名囚犯面前與1名男囚發生關係。

據《紐約郵報》報導,這個名為岡薩雷斯(Tina Gonzalez)的獄警,於6月29日在法庭上承認,她曾在監獄中,當著11名囚犯的面與一名囚犯合力上演「活春宮」,甚至還為了「方便行事」,在獄警的制服上「開了一個大洞」。

Tina Gonzalez admitted to three crimes - having sex with an inmate and providing him drugs and a cell phone. https://t.co/yZOZR71MMk pic.twitter.com/BtHEmCOYNu