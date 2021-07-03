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傳中資25億收購英國最大晶片製造商！　議員憂：經濟國安重大危機

▲▼晶片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中國安世半導體準備在以6300萬英鎊收購英國最大晶片製造商NWF。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

晶片供應鍊成為中美雙方科技戰的焦點，有匿名消息指出，中國安世半導體準備在下星期以6300萬英鎊（約台幣25億元）的價格，收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab，這也讓英國議員擔心，若是英國晶片廠遭中國收購，可能會引發重大的經濟和國安危機。

匿名消息人士向CNBC透露，由中國聞泰科技100％控股的荷蘭安世半導體（Nexperia）可能會在5日或6日宣布，將以6300萬英鎊的價格，收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）。英國外交事務專責委員會暨中國研究小組主席圖根哈特（Tom Tugendhat）坦言，他對此收購案感到非常擔憂，「在我看來，這代表著重大的經濟和國家安全問題。」

圖根哈特表示，他會敦促英國政府根據《國家安全和投資法》對此筆交易進行審查。政府發言人則表示，「我們知道Nexperia將收購NWF，雖然我們認為在這個時候進行干預是不合適的，但我們會密切監控局勢，若形勢發生變化，我們會毫不猶豫地使用我們的權力。」

匿名消息人士也指出，NWF有幾筆未清償的債務，包含匯豐銀行的2000萬英鎊、威爾士政府的1800萬英鎊，而這些債務將在出售後償還。此外，NWF首席執行官納爾遜（Drew Nelson）也能從中獲得1500萬英鎊。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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