印尼「單日確診破2萬」　美國將贈400萬劑莫德納疫苗

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

印尼新冠肺炎（Covid-19）病例近日急劇上升，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今日在電話中告知印尼外交部長蘇迪（Retno Marsudi），將捐贈400萬劑莫德納生技公司（Moderna Inc）的疫苗給印尼，兩人還在電話中討論了美國對印尼更深入的Covid-19應對援助計畫。



白宮在聲明中表示，蘇利文已告知印尼外交部長蘇迪（Retno Marsudi），這些疫苗將盡快透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）運送，也表示本次捐贈「代表美國對印尼人民抵擋Covid-19的支持」。聲明中也提及，「蘇利文強調了拜登與賀錦麗（Kamala Harris）政府對印尼、東南亞及在更廣範圍終結疫情的重視，並承諾持續提供支持和高層參與。」

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社，下同）





據路透社報導，受到Delta變種病毒肆虐影響，印尼是目前亞洲疫情最嚴重的地方之一，近期12天中有8天的單日新增病例破紀錄。今天確診數達2萬5830例，死亡數539人，都各自創下單日新高。

▲印尼面臨Delta病毒強襲，現在正面臨第二波疫情。（圖／路透）



目前印尼主要仰賴中國科興疫苗，有9成醫生已經接種。中國科興疫苗獲得世界衛生組織（WHO）緊急使用授權，但由於各臨床試驗結果功效不同、數據缺乏透明度，引發外界對其有效性與防護力延續時間的質疑。