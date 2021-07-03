颶風艾莎來襲！佛州大樓22死126失蹤　將拆除大樓剩餘殘骸

▲佛州瑟夫塞德市（Surside）查普蘭大樓南棟（Champlain Towers South）倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國佛羅里達州邁阿密一棟12層公寓大樓6月24日無預警崩塌，搜救工作如今邁入第10日，死亡人數累積22人，仍有126人失蹤，然而救援期間多次出現殘骸坍塌風險，更可能遭颶風艾莎（Elsa）襲擊，對搜救工作無疑是雪上加霜，邁阿密戴德郡長卡瓦（Daniella Levin Cava）2日簽署緊急命令，授權拆除大樓殘骸，以保人員與社區安全。

據《邁阿密新時報》報導，颶風艾莎（Elsa）最快在4日晚間襲擊佛州南部，目前艾莎的風速已高達時速72公里，並以時速45公里快速移動，當局預測途徑颶風恐穿越坍塌大樓所在瑟夫賽德鎮（Surfside），對搜救工作無疑是雪上加霜。州長德桑蒂（Ron DeSaints）強調，佛州緊急救援小組將與維吉尼亞州、賓州、紐澤西州、印第安納州的搜救隊合作，完善掌控並預防坍塌風險。

▲大樓殘骸恐危急附近社區安全。（圖／達志影像／美聯社）

卡瓦也指出，大樓殘骸對於公共安全構成嚴重威脅，需要盡快拆除，不過搜救行動仍是首要任務，希望能盡快找到所有失蹤者，而對於1日晚間消防員7歲罹難女兒，她強調，這次救援工作對「第一線人員真的非常困難，但他們每天冒著生命風險工作，請大家繼續為他們禱告。」

佛州消防署長帕創尼（Jimmy Patronis）強調，部分工作1日已被迫停止，等待工程師評估大樓結構殘骸。當局現已下令立即拆除，避免再度坍塌，並確保相關人員安全，不過恐將耗時數週。

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