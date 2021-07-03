邊看邊教！女星逼「青春期兒子」一起看A片　2帥兒崩潰

▲尤妮表示，自己很重視兒子們的性教育。（圖／IG／yunishara36）



記者王佩翊／編譯

對於許多父母而言，孩子的性教育一直都是個難以啟齒的話題，但印尼知名女星尤妮莎拉（Yuni Shara）日前受訪時就自爆，她會和正值青春期的兒子們共賞色情片，同時也會教導他們相關的性知識，開放的態度隨即引發熱議。不過也有網友直言，這樣的媽媽好可怕。據悉，尤妮的兒子們也覺得「超尷尬」。

根據《太陽報》報導，現年49歲的尤妮莎拉是印尼的知名女歌手，育有2子。她日前自爆，自己會和兒子們一起看色情片，並同時教導兒子們在現實生活中哪些能做、哪些不能做，對孩子們的性教育「身體力行」。尤妮說，她拒絕守舊思想，也希望兒子們能夠更加「開放一點」。

在被問到兒子們的反應時，尤妮直言，她也曾問過兒子們的想法，沒想到兒子們都尷尬表示，「媽媽，拜託不要這樣。」但尤妮本人卻絲毫不在意，她說，「我們的孩子不可能永遠不看色情片，無論是動畫還是任何其他形式的色情片。」尤妮的妹妹則大讚姊姊的做法並表示，「適時地提供兒子們性教育是非常重要的事。」

心理學家派設（Agstried Piether）表示，尤妮的行為是非常正確的。他解釋，「當我們看到孩子們在看色情片時，不論怎麼樣都不應該生氣，因為他們一定會私下偷偷繼續看。所以通過這些對話，父母可以根據自己的知識，而非從色情片，來提供孩子們正確的性教育。」

不過也有網友無法認同尤妮的做法表示，「太驚悚了」、「有些『旅程』必須獨自旅行」。

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