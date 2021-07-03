美CDC最新研究：輝瑞、莫德納「只打1劑」　防護效力也可達81％

▲接種完兩劑mRNA後，完整防護力高達91％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）針對3975名前線醫護人員的最新研究發現，接種完兩劑mRNA後，完整防護力高達91％，若是只施打一劑防護力也能高達81％，且即便在打完疫苗後染疫，發燒的風險也降低了58％，平均臥床療養天數能減少2至3天。

根據先前的臨床數據指出，輝瑞BNT疫苗完整接種的效力達95％，莫德納則為94.1％，而這項刊登在《新英格蘭醫學期刊》（NEMJ）的研究，針對前線醫護人員進行「真實世界」（real-world）條件下的調查，結果發現完整接種的效力約為91％，若只施打一劑防護力也能達81％。

3975名參與研究者須在2020年12月14日至2021年4月10日間，每星期接受一次PCR檢測，結果顯示，共有204人（5％）確診，其中5人已完全接種（打完第2劑滿14天）、11人只接種了第1劑疫苗（打完第1劑滿14天）、156人完全未施打，還有32名打完首劑不到14天就染疫的人被排除在外。

從研究結果得知，mRNA疫苗完整接種後的效力達91％，部分接種的效力也達81％。此外，接種後染疫者體內的平均病毒量，比未接種染疫者的少了約40％，整體發燒風險降低了58％，臥床療養的時間也能減少2至3天。

►英國公衛署：65歲以上族群接種2劑AZ疫苗「預防死亡效力高達94%」

►6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體！ 醫籲：考慮追打第3劑

►嬌生疫苗可有效對抗Delta！ 抗體水平和免疫反應可延續8個月

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast