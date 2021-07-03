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日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運即將於23日正式舉辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

受疫情影響延期1年的東京奧運終於要在23日正式登場，然而卻有媒體發現，日本似乎是跟奧運「互剋」，只要日本申辦奧運或是主辦奧運，必定會發生大事，也讓人直呼，根本就是「東奧魔咒」。事實上，每逢日本舉辦夏季奧運或冬季奧運時都會出現「首相輪替」，因此也被稱為「奧運主辦魔咒」。

日本曾經申辦1928年奧運，雖然當時是由荷蘭拿下主辦權，但同年日本卻遇到了關東大地震。此後日本分別三度申奧，並成功取得主辦權，卻也都難逃「大事」降臨的命運。

日本第一次申奧成功是在1940年，當時東京成功取得奧運主辦權，但因日本在1938年發生武漢會戰，當局調派大量人馬到戰爭第一線「侵華」，這樣的戰爭行為嚴重違反奧林匹克精神，因此在外交壓力下，最終將主辦權拱手讓出，交給芬蘭。不過該年奧運最後也因二戰爆發被迫取消。

▲▼東奧,東京奧運,日本,東京。（圖／路透）

▲東奧因疫情延後一年舉辦。（圖／路透）

日本1964年第二次成功申奧，但卻發生大型學運事件，當時日本大學生與校方發生重大衝突。首相岸信介同年也在安保條約後，因學運暴動下台。

如今東京三度成功申奧，原定於2020年舉辦的奧運會卻因全球新冠肺炎疫情被迫延後一年，不僅如此，當地疫情現在出現反彈徵兆，東京有可能會再度宣布進入緊急事態宣言，屆時奧運恐將採取空場形式舉辦。

另外，根據《日刊體育》報導，日本每逢舉辦奧運，該年就會出現首相輪替。1964年東京首次舉辦奧運，時任首相池田勇人被確診罹患喉頭癌，因此入院治療，並在1964年東京奧運閉幕式隔日表態請辭，並由安倍晉三的外叔父佐藤榮作接任。

1972年札幌舉辦冬季奧運，同年6月佐藤榮作表態請辭，同年7月田中角榮內閣誕生。長野縣1998年舉辦冬季奧運，時任首相橋本龍太郎請辭，由小淵惠三接任。2020年前首相安倍晉三則因舊疾復發宣布請辭，並由前官房長官菅義偉接任。

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