2022大選誰出馬？杜特蒂與菲律賓拳王隔空交火：你什麼都不是

▲菲律賓總統杜特蒂有意參選明年的大選，卻礙於菲律賓憲法規定，只能參選副總統。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電

菲律賓總統大選明年登場，現任總統杜特蒂近日表態，自己可能參選副總統，並與可能出馬角逐總統大位的拳王巴喬隔空交火，要巴喬做好國會議員工作，不然「你什麼都不是」。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。因此，杜特蒂（Rodrigo Duterte）若有意在下屆選舉出馬角逐，只能參選除了國家元首以外的職位。

杜特蒂昨天出席一場公開活動時說，他近來表態可能參選下屆副總統只是一種「政治姿態」，以避免自己在任期最後一年被視為跛鴨總統。但他隨後又說：「也許這時候，為維持大家的平衡，現在應考慮我做為副總統參選人。」

由於杜特蒂曾承諾，會支持菲國眾議院多數黨領袖羅慕德斯（Martin Romualdez）參選副總統，杜特蒂表示，只有在羅慕德斯不參選的情況下，自己才會角逐副元首一職。

▲眾議院多數黨領袖羅慕德斯（前排），是菲國前第一夫人伊美黛的親戚。（圖／路透）

杜特蒂也說，若他當選副總統，但總統當選人跟他不同陣營，「我要做的是跟軍警一同打擊犯罪、毒品等等。還有，也許到各個東南亞國家協會（ASEAN）國家，在它們之間建立更緊密的關係」。

菲律賓正副元首由人民分別投票選出，正副總統政治立場可能迥異。

杜特蒂首席法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）1 月提出，杜特蒂可與長女薩拉（Sara Duterte）組成「杜特蒂-杜特蒂」配，由薩拉角逐總統大位、杜特蒂參選副總統。

目前薩拉支持度在可能的總統參選人中一枝獨秀，杜特蒂施政滿意度也居高不下。兩人若搭配參選，在下屆大選勝出機率不小。

▲有人建議杜特蒂可以和女兒組成搭檔參選。（圖／路透）

另一方面，長期為杜特蒂政治盟友的菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）近日表示，他握有菲國衛生部和其他政府部門的貪腐證據，不久後將公開。

不過，身兼菲國參議員的巴喬昨天接受DZMM電台訪問時，否認此舉是為了攻擊杜特蒂。

巴喬說：「我認同並支持總統。他主張根除腐敗，而我的夢想是看到貪污的政府官員入獄。」

巴喬是下屆菲國總統大選熱門人選之一。杜特蒂說，巴喬選擇此時指控政府官員貪腐，「可能是等不及『民主菲人-國民力量黨』（PDP-Laban）支持他」。

▲菲律賓拳王巴喬是下屆菲國總統大選熱門人選之一。（圖／路透）

巴喬現任執政黨「民主菲人-國民力量黨」總理（President），杜特蒂是黨主席（Chairman）。

杜特蒂說：「我希望他（巴喬）坐在國會，哪裡都不要去，完成並找出你說的那些貪腐。」

巴喬8月將在美國拉斯維加斯和美國拳擊手史彭斯（Errol Spence）對打。杜特蒂表示，「如果他輸了，他實際上就完蛋了」，屆時「你（巴喬）什麼都不是，你真的什麼都不是」。

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