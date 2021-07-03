嬌生稱其疫苗「有效防Delta變種」　至少維持8個月！歐盟建議打2劑

▲ 嬌生疫苗對Delta病毒效力受到質疑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐一年多，面對高傳染性的Delta變異株，只需單劑的嬌生疫苗效力受到質疑。嬌生1日宣稱，實驗證明該公司研發的新冠疫苗對Delta病毒非常有效。歐洲藥品管理局（EMA）則指出，二劑疫苗可預防所有在歐洲流行的毒株。

嬌生藥品業務研發主管瑪曼（Mathai Mammen）1日發表聲明指出，已進行8個月的研究數據顯示，其疫苗對Delta病毒產生強大中和抗體反應，且不隨時間推移減弱，反而增強，對已接種嬌生的1100萬美國人將是一劑定心丸。

瑪曼近一步說明，嬌生疫苗對Delta病毒的效力相較原始毒株略有下降，但較對Beta病毒的效力更高。而使用mRNA技術的輝瑞及莫德納疫苗也是如此。

Delta病毒已在美國50州現蹤，佔整體病例的25%。輝瑞及莫德納疫苗皆已獲證明，接種二劑後對所有已知變異株皆有效，但採用病毒載體技術的嬌生疫苗對Delta病毒效力此前並無數據證明。

AZ疫苗與嬌生使用同一技術，而英國公共衛生部（PHE）6月14日分析指出，一劑AZ疫苗對Delta病毒引起的症狀性疾病效果較差，建議應追加一劑mRNA疫苗，引起專家對嬌生效力的憂慮。英國一項獨立研究也發現，混打AZ及mRNA疫苗的免疫反應較二劑AZ強。

歐洲藥品管理局（EMA）1日則表示，「真實世界第一批數據顯示，二劑疫苗對Delta病毒具有保護作用」，而歐盟批准的輝瑞、莫德納、AZ及嬌生疫苗似乎可以預防在歐洲流行的所有毒株，包括Delta病毒。

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