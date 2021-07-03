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路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步協議　德國政府暗推一把

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲上海復星醫藥集團。（圖／翻攝 新華社、新浪）

文／中央社台北2日綜合外電報導

3名知情人士告訴路透社，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電今天已達成初步協議，各自購買德國生技公司BioNTech SE 500萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

台灣政府已嘗試數個月直接向BioNTech購買疫苗，但指責中國阻礙雙方本於今年初達成的協議。中方否認這項指控。

路透獨家報導，3名消息人士表示，郭台銘和台積電今天與BioNTech代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購BioNTech疫苗500萬劑。上海復星醫藥與BioNTech簽有合約，在中國、香港、澳門和台灣銷售COVID-19疫苗。

1名消息人士說，這並非最終合約，仍需一段時間才能完成交易。他說協議簽訂仍需「相關法律文件」才能完成，至於疫苗交貨日期則未具體說明，因全球疫苗仍供應吃緊。

這名消息人士表示，疫苗將由這家德國疫苗製造商直接運送來台。

鴻海集團或上海復興醫藥在非營運時間內，均未回應置評要求。

台積電在簡短電郵聲明中指出，目前仍在洽談爭取疫苗，「目前無法提供進一步資訊」。

BioNTech也不願發表評論。另1名消息人士則說，德國政府一直表示願意幫助台灣取得BNT疫苗，加快談判速度。

這名消息人士說：「德國政府不願留下一個印象，即他們是在中國施壓下才不出售疫苗給台灣，所以德國政府一直推促這家公司加快與台灣方面的談判。」 消息人士指的是BioNTech。

對於這項說法，德國外交部不願立即置評。

 
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