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聯合國喊話釋放翁山蘇姬　決議通過籲「武器禁運緬甸」

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕，仰光目前封鎖對外道路、中斷通訊。許多緬甸人在外國發起聲援，在曼谷、加德滿都等地都有遊行隊伍走上街頭。（圖／路透）

▲目前關押中的緬甸民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日表示，緬甸軍政府應立即釋放民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。緬甸軍政府6月30日釋放了2296名被拘留者，其中包括抗議政變的示威者及報導抗議新聞的記者。

綜合外媒報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲，「即刻釋放所有遭任意關押的囚犯，包括總統溫敏（Win Myint）及國務資政翁山蘇姬，我們對部隊持續進行暴力、恐嚇和任意逮捕深感關切」。

對於無預警情況下釋放示威者，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，獲釋的拘留者是「參加抗議但沒有使用暴力、沒有犯罪、沒有率領騷亂的人」。

▲▼ 緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing） 。（圖／路透）

▲緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing） 。（圖／路透）

據了解，聯合國大會6月19日通過決議，呼籲國際對緬甸實施武器禁運，同時要求緬甸軍方尊重去年11月大選結果。聯合國193個會員國之中，119國投下贊成票，中國與俄羅斯等36國棄權，而要求將此案訴諸表決的白俄羅斯投下唯一的反對票。

翁山蘇姬的律師敏敏索（Min Min Soe）6月29日表示，翁山蘇姬當日前往奈比多（Naypyidaw）特別法庭，就違反防疫規定舉辦選舉造勢與煽動叛亂等指控聽取證詞，她也向民眾喊話，希望大家「保持團結一心」。

緬甸軍方2月發動叛變後，翁山蘇姬遭指控多項罪名，包括非法持有無線對講機、違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等，她所創立並擔任主席的「杜慶芝基金會」（Daw Khin Kyi Foundation）也遭到緬甸反貪腐委員會指控涉嫌涉嫌濫用土地，並且非法收受60萬美元（約新台幣1680萬元）及11.4公斤的黃金，而根據緬甸的《反貪腐法》第55條規定，如果被判有罪，最重可判15年徒刑。

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