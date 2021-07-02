防疫限制鬆綁！美國6月新增85萬就業人口　失業率5.9％

▲美國勞動部公布，6月非農業就業人口增加85萬人，優於市場預期。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文／中央社記者尹俊傑紐約2日專電

美國2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，就業市場隨景氣回溫迅速復甦。勞工部今天公布，6月非農業就業人口增加85萬人，優於市場預期，且創下去年8月以來最猛就業成長。

不過，隨著投入勞動力的民眾略增，美國失業率從5月的5.8%微升至5.9%，高於市場預期的5.6%。

美國一年多前陷入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機，經濟活動大規模停擺，去年4月失業率衝上破紀錄的14.8%，此後逐步下滑。即使勞動市場加快復甦，最新失業率離去年2月疫情爆發前的半世紀低點3.5%仍有一段差距。

更多民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，全美各地防疫限制鬆綁或完全解除，疫情期間加碼失業給付截止，都促使業者增聘人手、失業已久的民眾重新謀職，使得6月新增就業人口高於5月的58.3萬人及4月的26.9萬人。

美國勞工部昨天公布，上週全美36.4萬人初次申請失業給付，較前一週減少5.1萬人。這份數據近幾週屢創疫情爆發以來新低，令人更加看好就業市場復甦前景。

▼美國勞動部公布，6月非農業就業人口增加85萬人，優於市場預期。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



即使如此，美國就業市場離完全復甦仍遠。根據勞工部數據，6月非農業就業人口仍較疫情爆發前短少680萬人；疫情期間放棄工作、退出勞動力的民眾未完全回歸，6月勞動參與率保持61.6%，比疫情爆發前低1.7個百分點。

這場疾病大流行一度導致美國逾2200萬人失業，歷經一年多來艱困復甦，美國國會預算處（CBO）預期明年中前可找回疫情期間流失的所有就業人口。

這段期間，餐旅業在經濟重啟下受惠甚深，餐廳、酒吧、旅館等營業場所重現人潮。這些產業6月就業人口激增34.3萬人，但仍較疫情爆發前水準少220萬人。

美國經濟復甦刺激徵才需求，但就業市場近期呈現職缺激增、實際聘用偏少的現象，反映疫情期間民眾積極跳槽，業者難以找到適合的員工。企業為此提高薪資吸引人才上門，根據勞工部統計，6月平均時薪較去年同期提升3.6%。