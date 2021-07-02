欲捐救護車！消防局回「1台767萬」　他豪擲5千萬捐7輛：這是報恩

圖文／鏡週刊

一位年屆93歲的日本老翁跟妻子數度因救護車而保住性命，也曾遇救護車不足所導致的醫療困境，因此希望能捐救護車來回饋社會，當地市區的消防局回覆他救護車所費不貲，每輛至少要價日幣3,000萬元（約新台幣767.7萬元），反倒激起這位老翁豪擲上億日圓，捐贈3輛救護車後還要再加碼。

日本北海道札幌市一位高齡93歲的老富豪岩橋義正，其妻子過去曾3度因身體狀況不佳，被救護車送入醫院，自己則曾因在家門口摔倒導致臀部骨折，夫妻2人一共被救護車送入院4次。然而某一年冬天，妻子身體再度出狀況，當下2人擔心會占用醫療資源，因此沒有叫救護車，而是叫來民間的復康巴士送醫，結果不但送醫延遲，醫生也認為此舉不妥，「為什麼沒有叫救護車送醫呢？」

雖然太太已經在1年多前離世，但岩橋義正認為自己跟太太曾因救護車保命，也希望當地的醫療資院能充沛到「不論是誰的身體狀況不好，都可以搭救護車送醫」，帶著報恩跟感恩的心，向當地消防局提議要捐贈救護車。

雖然當時消防局回覆岩橋義正：「救護車一輛要日幣3,000萬元（約新台幣767.7萬元）喔！」但岩橋義正仍在2019年先豪氣一口氣捐出3輛。岩橋義正說到告訴太太自己的義舉時，太太很開心，自己也很開心，不過太太生前其實都不知道先生捐贈的總金額。岩橋義正捐贈救護車的新聞出來後，也曾被不認識的路人女子表達謝意，讓他深刻地感受到善行所帶來的喜悅。

岩橋義正今年5月再度捐出2台頂尖裝備救護車給當地消防局，他的愛心不止步於此，今年秋天與明年也將各再捐贈1台救護車給北海道其他地區，累計下來7輛救護車共約日幣2.14億元（約新台幣5,476萬元），他自認這樣花大錢捐贈很有理，「聽說現在受到新冠肺炎影響，徹底消毒救護車很花時間，我想我這樣捐救護車，大家都會很開心！」

日本網友看到後也大讚：「太帥了！」「有時候捐錢也不知道去向，這種方式超級直接又實用，也很適合被捐助的單位。」「捐贈的老翁很讚，贊成捐贈的太太也很棒！」「希望這股善的力量能延續到其他企業家，一起造福社會。」



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