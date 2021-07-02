　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

欲捐救護車！消防局回「1台767萬」　他豪擲5千萬捐7輛：這是報恩

一名日本老富豪與其妻曾因救護車保命，豪擲日幣上億元捐出救護車。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一位年屆93歲的日本老翁跟妻子數度因救護車而保住性命，也曾遇救護車不足所導致的醫療困境，因此希望能捐救護車來回饋社會，當地市區的消防局回覆他救護車所費不貲，每輛至少要價日幣3,000萬元（約新台幣767.7萬元），反倒激起這位老翁豪擲上億日圓，捐贈3輛救護車後還要再加碼。

日本北海道札幌市一位高齡93歲的老富豪岩橋義正，其妻子過去曾3度因身體狀況不佳，被救護車送入醫院，自己則曾因在家門口摔倒導致臀部骨折，夫妻2人一共被救護車送入院4次。然而某一年冬天，妻子身體再度出狀況，當下2人擔心會占用醫療資源，因此沒有叫救護車，而是叫來民間的復康巴士送醫，結果不但送醫延遲，醫生也認為此舉不妥，「為什麼沒有叫救護車送醫呢？」

雖然太太已經在1年多前離世，但岩橋義正認為自己跟太太曾因救護車保命，也希望當地的醫療資院能充沛到「不論是誰的身體狀況不好，都可以搭救護車送醫」，帶著報恩跟感恩的心，向當地消防局提議要捐贈救護車。

雖然當時消防局回覆岩橋義正：「救護車一輛要日幣3,000萬元（約新台幣767.7萬元）喔！」但岩橋義正仍在2019年先豪氣一口氣捐出3輛。岩橋義正說到告訴太太自己的義舉時，太太很開心，自己也很開心，不過太太生前其實都不知道先生捐贈的總金額。岩橋義正捐贈救護車的新聞出來後，也曾被不認識的路人女子表達謝意，讓他深刻地感受到善行所帶來的喜悅。

岩橋義正今年5月再度捐出2台頂尖裝備救護車給當地消防局，他的愛心不止步於此，今年秋天與明年也將各再捐贈1台救護車給北海道其他地區，累計下來7輛救護車共約日幣2.14億元（約新台幣5,476萬元），他自認這樣花大錢捐贈很有理，「聽說現在受到新冠肺炎影響，徹底消毒救護車很花時間，我想我這樣捐救護車，大家都會很開心！」

岩橋義正（右）預計將捐出7輛救護車，花費高達日幣2.14億元（約新台幣5,476萬元）。（翻攝自fnn.jp）

日本網友看到後也大讚：「太帥了！」「有時候捐錢也不知道去向，這種方式超級直接又實用，也很適合被捐助的單位。」「捐贈的老翁很讚，贊成捐贈的太太也很棒！」「希望這股善的力量能延續到其他企業家，一起造福社會。」


更多鏡週刊報導
他「超愛存50元硬幣」　網友曝慘痛經驗：到銀行1萬4會變9千
枋山芒果爆退訂潮　日女星霸氣「1句話」力挺：已寄給家人
小學開始存錢70年　老翁匿名捐1千5百萬：做有用的事！

ET快訊
36℃↑恐熱8天　美預報「準颱風」在台灣腳邊生成！雷雨彈再開
快訊／喬友大樓大火！地檢：商旅業者涉過失致死100萬元交保
居家快篩一小時「陰轉陽」！男大生嚇壞衝急診　篩檢結果出爐
高雄疫苗天使「坐地上吃飯」！一張照片4000人哭了：你們好辛
快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動
快訊／屏東民宅火警！男屋主被救出「無呼吸心跳」
林昶佐嗆柯前「群組發媒體」　會長身分起底：江湖人生→雞肉大亨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯貨運飛船升空　將抵國際太空站

光頭男攻擊街區寵物貓　9個月內9死7傷攝影機下曝惡行

防疫限制鬆綁！美國6月新增85萬就業人口　失業率5.9％

研究：彗星撞地球造成滅絕前　恐龍已出現衰退

馬來西亞無限期封城！民間發起「白旗運動」　他掛旗子1小時驚呆

失竊10年畢卡索真跡「女人的頭」找回　記者會竟當眾墜地

欲捐救護車！消防局回「1台767萬」　他豪擲5千萬捐7輛：這是報恩

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

活了112年又328天　波多黎各最長壽男人破金氏紀錄

夜闖海鮮市場關氧氣　前老闆害價值28萬元活龍蝦暴斃

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

俄羅斯貨運飛船升空　將抵國際太空站

光頭男攻擊街區寵物貓　9個月內9死7傷攝影機下曝惡行

防疫限制鬆綁！美國6月新增85萬就業人口　失業率5.9％

研究：彗星撞地球造成滅絕前　恐龍已出現衰退

馬來西亞無限期封城！民間發起「白旗運動」　他掛旗子1小時驚呆

失竊10年畢卡索真跡「女人的頭」找回　記者會竟當眾墜地

欲捐救護車！消防局回「1台767萬」　他豪擲5千萬捐7輛：這是報恩

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

活了112年又328天　波多黎各最長壽男人破金氏紀錄

夜闖海鮮市場關氧氣　前老闆害價值28萬元活龍蝦暴斃

支援抗疫　南茂科技捐贈警車、家庭式快篩試劑

溫網／突尼西亞一姐加博生涯首度闖進16強　再創阿拉伯歷史

俄羅斯貨運飛船升空　將抵國際太空站

光頭男攻擊街區寵物貓　9個月內9死7傷攝影機下曝惡行

防疫限制鬆綁！美國6月新增85萬就業人口　失業率5.9％

7歲姪子「叔叔是超人」被笑！　亨利卡維爾親現身拯救…帥翻網

《九品芝麻官》如花中風開腦首現身！坐輪椅現況曝光：想再拍戲

研究：彗星撞地球造成滅絕前　恐龍已出現衰退

疫情求診民眾增3成！皮膚科醫師傳授「正確頭皮清潔術」

立委指台銀「拒紓困年輕業者」　財政部：公股銀核貸超過8成

國際熱門新聞

女大生獨自在家　詭男持刀闖入硬上

習近平談「統一台灣」！美軍一張照片回應

滑抖音驚見自家門口　成老公偷吃鐵證

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

歐盟「數位疫苗護照」僅認4支疫苗

她散步突遭撲倒　噁男當街手伸進褲猛掐

Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購疫苗

視訊連線裸女入鏡！主播：技術性問題

iPhone「隱藏版功能」秒找到手機

立陶宛外長：規劃在台成立代表處

習近平誓粉碎台獨　美國務院籲和平解決兩岸問題

英首例！男情慾衝刺「陰莖90度斷了」

深蹲就高潮！她雙腿狂抖「緊抓壺鈴」嬌嗔

更多熱門

相關新聞

三菱電機社長杉山武史請辭

三菱電機社長杉山武史請辭

日本大型電子製造商「三菱電機」社長杉山武史2日宣布請辭，為三菱電機30年來生產的鐵路列車空調和剎車空壓機等設備數據造假的行為，表示負責並希望能夠以此挽回公司的信譽。

韓「女排雙胞」霸凌燒不停！可悲下場曝光

韓「女排雙胞」霸凌燒不停！可悲下場曝光

傳文在寅曾密函金正恩！青瓦台：無可奉告

傳文在寅曾密函金正恩！青瓦台：無可奉告

習近平放狠話喊統一！日本關注中國軍事活動

習近平放狠話喊統一！日本關注中國軍事活動

金正恩龍顏大怒！「舉手表決」炒魷魚

金正恩龍顏大怒！「舉手表決」炒魷魚

關鍵字：

鏡週刊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面