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馬來西亞無限期封城！民間發起「白旗運動」　他掛旗子1小時驚呆

▲▼ 馬來西亞吉隆坡,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

▲馬來西亞吉隆坡。（圖／路透）

中央社訊

馬來西亞疫情嚴峻，全國封鎖措施無限期延長。當地許多民眾生活因疫情陷入困境之際，民間發起「白旗運動」（#BenderaPutih），鼓勵有困難的人主動在家門口掛上白旗尋求協助。

舉白旗通常是代表投降的意思，但疫情下的馬來西亞民眾對此賦予新的意義。媒體報導，馬國社群媒體近來廣為流傳這段訊息：「致所有面對困難、沒有食物的人，在你的家門豎起白旗吧，讓周遭的人盡可能幫助你。」

星洲日報報導，有位住在柔佛新山的38歲男子原本是分包商，6月馬來西亞實施全國封鎖措施後被迫失業，家中頓時失去經濟支柱。他與妻子、2名幼子的生活陷入困境。

無路可走、也不知道可以向誰求助的他，在推特上看到有人發起「白旗運動」，隨即在家門口掛上白旗，盼獲得關注。他說，掛上白旗後，短短一小時內就得到許多援助，「不僅為我們解決了房租問題，還獲得物資和金錢的幫助」，非常感激伸出援手的善心人士。

另一名住在怡保的民眾同樣也因「白旗運動」獲得即時援助。根據報導，這名63歲的民眾與弟弟、妹妹同住，受到疫情衝擊，從事燒焊工作的他3月失業，這段時間都靠積蓄過日子，為了省錢，一天只吃兩餐，有時甚至只吃一餐。

「沒想到原來大家都那麼熱心」，這名民眾說，透過掛白旗求助，獲得了幾包米，還有油、蔬菜、雞蛋、米粉、餅乾等捐贈物資，足夠應付一家三口約2個月的生活所需。他隨後把白旗撤下並表示，會把多餘的食物分送給有需要的鄰居。

這些民眾把掛白旗的照片上傳至社群媒體後，當地的州議員、國會議員也派人到他們家中了解情況，捐贈物資。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，當地一名倡議人士直言，「已經不只是低收入族群受到影響了」，疫情衝擊很嚴重，「我們需要靠彼此相互幫忙」。

有鑒於馬來西亞疫情居高不下，當局日前宣布，6月1日開始實施的全國封鎖措施將無限期延長。除非馬來西亞單日新增確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）人數降至4000以下、疫苗接種率達到10%及加護病房需求降低，否則封鎖措施不會鬆綁。

過去一週，馬來西亞每天新增確診案例都在5000以上，昨天甚至逼近7000例；截至昨天，馬國累計75萬8967人確診，病故人數為5254人。

自去年爆發疫情以來，馬來西亞政府已宣布8項紓困方案，最近一次是6月底，為因應無限期延長全面封鎖措施，宣布推出總值1500億令吉（約新台幣1兆元）援助方案，包括發放紓困金給民眾。

▼吉隆坡5月封城時的街景。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞28日宣布6月將進行為期2周的全面封鎖，圖為吉隆坡5月11日的空曠街景。（圖／路透）

▼馬來西亞封城。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞封城。（圖／達志影像／美聯社）

 
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