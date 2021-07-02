聯合國證實南極氣溫創新高　達攝氏18.3度

▲南極洲「極寒點」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦1日綜合外電報導

聯合國證實，南極大陸的最高溫已創下新紀錄，去年測到了攝氏18.3度（華氏64.9度）的數值。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，這個創紀錄的溫度是由南極半島（Antarctic Peninsula）上阿根廷埃斯佩蘭薩（Esperanza）研究站在2020年2月6日測得。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「證實這個最高溫紀錄是重要的事，因為這有助我們了解這個地球最後邊陲的天氣和氣候。」

「南極半島是全球暖化最快的地區之一，過去50年來的氣溫升高了將近攝氏3度。」

「這個氣溫的新紀錄，符合我們所觀察到的氣候變遷狀況。」

先前南極大陸，包括本島和其周圍的小島的最高溫紀錄，是2015年3月24日由埃斯佩蘭薩研究站測到的攝氏17.5度（華氏63.5度）。