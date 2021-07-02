三菱電機社長杉山武史請辭　為列車空調數據「造假30年」負責

▲三菱電機鐵路列車空調數據造假30年，社長也因此請辭負責。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本大型電子製造商「三菱電機」社長杉山武史2日宣布請辭，為三菱電機30年來生產的鐵路列車空調和剎車空壓機等設備數據造假的行為，表示負責並希望能夠以此挽回公司的信譽。

根據NHK報導，三菱電機自1985年以來，就計畫性的針對鐵路列車空調，以及列車門開關、煞車用的空氣壓縮機等設備的檢查，做出欺騙造假的行為。

杉山今天召開記者表示，對於曾發生過有關品質檢查不當行為，未能矯正，感到非常抱歉。

杉山說，「我2018年就任社長，在擔任社長任內，相關情況持續發生，捫心自問這樣真的能獲得客戶、股東、公司、員工等的諒解嗎？我認為有必要辭去社長職務以挽回信任。」

對於發生造假事件的背景，杉山表示，應該講究品質第一，而非重視交貨期，但確實公司內部「即使沒檢查也無所謂」的心態，已成一般常識。

對於設備檢查不當是否會影響安全性的問題，他表示，有關鐵路的空調機器設備，至少這58年來沒發生過冒煙、起火或墜落等的重大事故。

三菱電機成立了由外部律師組成的「調查委員會」，和以社長為首的「緊急應對辦公室」，對事故原因進行調查，並將在9月份公布總結調查結果，和防止再次發生的措施。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘