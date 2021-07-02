婚禮開始「新郎突斷氣」　新娘紅毯崩潰呼喚！撐到最後1刻卻夢碎

▲保羅韋恩罹癌的消息，讓他與未婚妻決定把婚禮的時間提前。（圖／翻攝自臉書／Alison Wynn）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國蘇格蘭57歲男子保羅韋恩（Paul Wynn）上月被宣告癌症已是晚期，這讓他與相守21年的未婚妻下定決心把步入禮堂的時間提前。然而2人的願望最終並未如期實現，因為他在婚禮上當場病倒斷氣，沒能完成把愛人娶回家的夢想，而當時已踏上紅毯的新娘則是情緒崩潰大喊他的名字，但卻喚不回他的性命。

綜合每日郵報、鏡報2日報導，57歲的保羅韋恩今年5月被診斷出罹患胰臟癌（pancreatic cancer），但直到6月中旬才知道自己是晚期，體重驟降，癌細胞早已擴散至肝肺，甚至被醫師告知只能再活6個星期至2個月。據悉，他到最後只能吃流質食物。

如此令人震驚的消息讓保羅韋恩及30多歲伴侶艾利森（Alison Wynn）決定，要在短時間內辦場婚禮，完成他娶回愛人的夢想，便把預定在7月舉行的婚禮時間提前至6月25日。當日下午，現場20名賓客到場祝賀，最年長的20歲兒子則是牽起艾利森的手走上紅毯，緩緩步向保羅韋恩。

So tragic - just minutes away from fulfilling his dream and marrying his partner of 21 years 由 Daily Mail 發佈於 2021年7月2日 星期五

然而接下來的這一刻令人揪心。當艾利森走上紅毯後，這才發現保羅韋恩似乎已癱倒在椅子上，「我走到他身邊叫了好幾次他的名字，他卻沒有看我，這一秒我就知道出事了，開始崩潰大喊他的名字。」儘管急救人員立刻實施CPR、使用除顫器搶救，但最終並未救回保羅韋恩的性命。

艾利森透露，她與保羅韋恩在1999年相識，熬過分分合合，而保羅韋恩則在2019年10月向她求婚，原本預計7月16日就要舉辦婚禮，但在得知他的病情後就把婚禮提前，「如果知道我們沒有那麼多時間，我就會在那禮拜的一開始就把婚禮給辦了。」文中提到，保羅韋恩的葬禮將於6日舉辦。

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