三度任前進指揮官　王必勝寫下「最大困難」：抗疫不要有本位主義

▲王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自王必勝臉書）



記者嚴云岑／綜合報導

為防堵台北市環南市場疫情擴大，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，第三度指派醫療應變組副組長王必勝擔任前進指揮官。王必勝表示，過去處理疫情時遭遇的最大困難，就是在同一受影響場域，卻經常聽到「這不是我們公司的人」、等堅持，呼籲各界在抗疫上不要有本位主義，「惟有全面性的疫情控制住，才有解封的可能性」。

王必勝在臉書提到，接到指揮中心的指派，進駐聯合前進指揮所。首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。明早6點起就會由北榮團隊執行採檢，預計處理2000人，下午就會有初步報告。

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王必勝另提到，必須考慮目標族群的方便性，才能有效率的達成目標，包括就近的地點及工作時間的配合，像批發市場就有其特殊性。北市聯醫明早起也會針對家禽市場及週邊民眾進行篩檢，以期儘早釐清附近受感染的狀況。

王必勝寫道，在多次處理疫情事件的經驗中，發現明明在同一個受影響場域，卻常有「這不是我們公司的人」、「這別家的不關我事」、「這是別縣市的」等這類堅持，也導致了處理上的困難和延宕。

他強調，「其實再擴大來看，我們的國家就是一個島，同島一命，疫情沒控制好誰也無法獨善其身。」文末，他也呼籲各界在抗疫上，不要本位主義，「惟有全面性的疫情控制住，才有解封的可能性，才能真的幫到廣大受影響人民的生計和生活。」

因應臺北市環南市場疫情，中央流行疫情指揮中心今日也會針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，提醒收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。