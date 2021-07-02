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傳文在寅5月曾密函金正恩！詢問視訊峰會意願　青瓦台：無可奉告

▲▼韓媒引述外交消息人士說法，指文在寅5月訪美前後，透過書信詢問金正恩舉行視訊峰會的意願。（圖／達志影像）

▲韓媒引述外交消息人士說法，指文在寅5月訪美前後，透過書信詢問金正恩舉行視訊峰會的意願。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓媒《中央日報》今（2）日引述某外交消息人士的說法指出，南韓總統文在寅曾於5月訪美前後，透過書信向北韓（朝鮮）最高領導人金正恩詢問舉辦兩韓元首峰會的可能性，試圖在任期最後一年尋求再度破冰的機會。對此，青瓦台表示，該項說法「無可奉告」。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台核心高層人士2日在與記者面時，話語中採取迂迴戰術，選擇避答該項提問，表示對於中央日報的報導內容「無可奉告」；而統一部副發言人車德澈（차덕철，音譯）則在例行記者會上表示，對於該則報導提及的事實「並不知情」。

車德澈表示，目前設置於南北韓會談本部的影像會議系統，早從去年起便因預算等問題與相關當局進行協商，「今年4月透過在南北韓會談本部進行影像會談排演，向外界展示（南韓）已隨時做好進行非面對面（即視訊會議）元首會談的準備。」

《中央日報》引述外交消息人士的說法，指出文在寅5月訪美會晤拜登前後，曾透過書信往來的方式詢問金正恩舉辦兩韓元首視訊峰會的可能性。

據悉，北韓2020年6月炸毀位於開城工業區的兩韓聯合辦事處後，南北韓之間的連絡頻道便處於斷絕狀態。

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