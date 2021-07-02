送8000萬劑成芭樂票！美疫苗外交跳票　白宮喊：法規和後勤問題導致

▲美國總統拜登曾喊6月底前將捐世界各國8000萬劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國總統拜登日前曾承諾在6月底前，提供50個國家及政治實體8000萬劑新冠疫苗，不過至今卻僅送達10個國家，總劑數不足2400萬劑，連當初承諾的一半都沒有達成。白宮則對此解釋，並非疫苗不足，也會盡量履行承諾，只是因為法規阻礙及一系列準備問題才導致延遲交貨。

據《美聯社》報導，白宮強調，美國已經準備好出貨所有疫苗，但卡在複雜的法律規範、醫療健康馬規範、海關報關、冷鍊、語言障礙和交付計畫的時間比預期還要多，才導致延遲出貨，更雪上加霜的是，每一批貨物情況都不相同，處理起來更加複雜。

▲新冠肺炎各廠牌疫苗。（圖／路透）



而受贈國家方面也有環節需要解決，例如部分國家要求內閣通過法案，允許疫苗捐贈，有些國家則要求進行對美國疫苗進行安全檢驗流程，確保安全性，還有些國家尚未擬定好疫苗分配計畫，以確保民眾接種前疫苗都不會變質。

白宮疫苗專案的相關官員員齊恩茨 （Jeff Zients）表示，所有疫苗受援國都已經收到美國提供的疫苗正式通知，內容包含具體數量和種類，換而言之，美國方面的法律與後勤障礙都已經被排除，「等各國完成自己國內的監管政策和法律程序後，剩下劑量將在未來數周內發貨。」

白宮拒絕說明是哪些國家，也不透露是哪些國內阻礙，僅稱正與受贈國進行雙邊合作，解決交貨障礙中。白宮發言人沙琪（ Jen Psaki）則說，「我們發現最大的挑戰其實不是供應，而是如何處理巨大的後勤問題，畢竟我們有足夠劑量與世界分享。」

《美聯社》指出，美國花了數個月時間才讓國內疫苗接種計畫能全速運行，拜登卻又在不到2個月前宣布，美國對新冠肺炎的重點移轉到全球疫苗接種計畫上，他在5月17日宣布將捐贈世界8000萬劑疫苗的目標，強調「這比目前任何國家實際分享的疫苗都還要多，足足高出其他國家5倍，遠超過俄羅斯和中國」。即使承諾跳票，拜登也會讓美國成為全球最大疫苗捐贈國，提供劑量遠超過俄羅斯或中國，尤其後者時常利用疫苗捐贈獲取地緣政治利益。

▲美國贈送台灣莫德納疫苗。（圖／路透）



報導指出，目前這8000萬劑疫苗只是未來更大計畫的暖身，明年將購買及捐贈 5 億劑疫苗。官員們表示，捐贈計畫完全仰賴與輝瑞的採購合約，該合約將在8月開始提供疫苗，目前仍按計畫進行中。

白宮上週大致宣布 8000 萬劑疫苗的計劃，但未公開說明各受援國實際取得的疫苗數及種類。至今為止，美國捐贈的受援國分別有哥倫比亞（250 萬劑嬌生）、孟加拉國（250 萬劑莫德納）、秘魯（200 萬劑輝瑞）、巴基斯坦（250 萬劑莫德納）、洪都拉斯（150 萬劑莫德納）、巴西（300 萬嬌生） 、韓國（100 萬嬌生）、台灣（250 萬劑莫德納）、加拿大（100 萬劑莫德納、150 萬劑AZ疫苗）和墨西哥（135 萬嬌生、250 萬劑AZ疫苗），疫苗總數足以提供 1590 萬人接種。

▲嬌生疫苗。（圖／路透）



拜登最初承諾向其他國家提供 6000 萬劑美國生產的AZ疫苗，不過AZ疫苗雖然已在全球各地被廣泛批准使用，但在美國仍未獲得授權。美國食品和藥物管理局（FDA）正對AZ疫苗進行為期2個月的安全審核，目前AZ疫苗仍被美國禁止出口。



儘管無法輸出AZ疫苗，但鑑於美國境內對疫苗需求下降，讓拜登政府可從現有的聯邦庫存中，以輝瑞、莫德納 和嬌生疫苗實現捐贈 8000 萬劑的承諾。《美聯社》指出，尤其是輝瑞與莫德納的 mRNA 技術，似乎比其他疫苗更有效，尤其是對抗在印度發現的Delta變種病毒株，也有一定效果。