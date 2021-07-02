何時「破處」早注定！　研究：282組基因影響「首次性行為」年齡

▲英國研究發現，基因變異也會影響一個人首次性行為的年齡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

英國牛津大學研究團隊發現，一個人首次發生性行為和生育的年紀，在5至17％的程度上受基因變異影響，不論男女皆是如此。人口科學中心的米爾斯教授（Melinda Mills）表示，此論文證明「基因、社會及環境因素結合在一起，影響了此兩事件的發生時間」。該研究發表在科學期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）上。

研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）內39萬7338人的資料，發現282組基因變異與初次性行為年紀有關；另分析過去36份研究的54萬2901人基因資料，發現89組基因變異和初次生育年紀有關。

學者們根據基因資料指出，傾向較早發生性行為與生育者，經歷成癮、過動症或早年吸菸等問題的機率較高。與此同時，傾向較晚發生性行為與生育者，罹患2種糖尿病及心臟病機率較低，晚年健康狀況較好，壽命也因此更長。

米爾斯向《每日郵報》表示，論文中研究的2種行為，在很大程度上受到社會與環境因素影響，例如接受高等教育、獲取避孕知識和用品的管道等等，但實際上還有遺傳因素在發揮作用，可說是「先天和後天交互作用」的結果。

米爾斯說，一個人首次發生性行為及生育的年紀，對於健康及演化適應力都造成影響。她希望，此研究能夠增進對於不孕症、青少年性行為和心理健康方面的理解，「最令人興奮的是，這些生育行為背後的遺傳學，可能有助於了解晚年疾病」。

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