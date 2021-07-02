打AZ後猝死今增11起！　嚴重不良事件「血栓副作用累計6起」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增11起接種AZ之後死亡事件，指揮中心發言人莊人祥說明，個案都是65歲以上年長者，當中多有慢性病，還有少數洗腎、居住機構。另新增21起嚴重不良事件通報，其中1起疑似AZ特殊血栓；而目前累積通報研判特殊血栓一共有6起。

指揮中心公布最新疫苗接種數據，昨（1） 日接種疫苗接種4萬1,759 人次，截至目前為止，累計接種208萬7,587人次，其中AZ193萬，莫德納15.7萬，疫苗接種人口涵蓋率約 8.70%。

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莊人祥說明，昨日增加11起疫苗接種後死亡事件，都是65歲以上長者，其中10例為昨日新增，性別3女7男，死亡年齡為 69 歲至 95 歲間，為疫苗接種後3日至15日間發生，另1例為原通報嚴重不良事件危及生命轉死亡事件，是80多歲長者。

在嚴重不良事件部分，昨日新增21例疑似接種AZ後嚴重不良事件通報，發病年齡 20 歲至 94 歲，為接種疫苗後當日至 28 日間發生，當中包含1起疑似血栓併血小板低下個案，還需經過研判。莊人祥補充，國內至目前為止累積6例AZ特殊血栓個案，當中無人死亡。