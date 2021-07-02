澳洲「入境人數上限砍半」嚴防Delta侵襲　祭防疫4階段拼回歸正常

▲澳洲總理莫里森宣布將縮緊未來入境澳洲的人數上限。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在澳洲7月2日的國家內閣會議中，總理莫里森（Scott Morrison）與其政府決定，將防疫措施分成4個階段，讓澳洲人重回正常生活。正處於第1階段的澳洲宣布，政府自7月14日開始，將每週入境澳洲的人數上限縮減至3000人，並減少航班次數。

綜合澳洲ABC與SBS報導，澳洲總理莫里森宣布，考慮到最初在印度發現的Delta變種病毒傳染力極強，政府決定自7月14日至明年初，縮緊國際旅客入境的人數上限，從每週6370人砍半至3000人左右，不過，這項措施將根據醫界建議進行調整。

此外，莫里森也指出，所有的商業航班將會減少，但由於目前澳洲仍有3.4萬國民仍滯留海外，因此他們將會增加撤僑航班的數量，好讓更多的澳洲公民能盡快返鄉。減少入境人數與撤僑的決定深受昆士蘭、維多利亞、南澳和西澳等地政府的大力支持。

▲若澳洲的新冠疫情趨緩，那政府就會放寬大部分的防疫措施。（圖／路透）

莫里森補充，若國內的新冠重症、住院和死亡率都大幅減少的話，那澳洲將進入第2階段，放寬大部分的防疫措施，並開放邊境，讓更多的旅客，包括留學生和商務人士，檢疫後入境。施打過疫苗的人士在進入澳洲後，接受的檢疫措施也會相對寬鬆。

第3和第4階段則分別為鞏固和重回正常生活而設，在這2個階段，澳洲希望能把新冠肺炎歸類成像流感一樣的傳染病，出入境也不會再有特別的限制。澳洲政府還宣布，政府已根據醫療建議，將部分已接種疫苗的旅客的隔離期，從14天縮短至7天以進行測試。

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